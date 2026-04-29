Juanma Moreno estalla a los 100 días del accidente de Adamuz: "Es indecente que Renfe se crea una víctima más"

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno critica duramente a Renfe por calificarse como "víctima" tras el accidente ferroviario de Adamuz. El presidente andaluz exige la dimisión de los presidentes de Renfe y Adif, y amenaza con pedir la del ministro Óscar Puente si no actúan. La Junta de Andalucía denuncia la falta de información y transparencia del Gobierno central tras 100 días del accidente. Las investigaciones apuntan a que una rotura de vía por falta de mantenimiento fue la causa del accidente en Adamuz.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha abogado durante estos meses por no bajar al barro y no confrontar con el Gobierno central respecto a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, pero este miércoles ha estallado, precisamente, desde Huelva.

El detonante han sido las declaraciones del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, quien aseguró este martes en el Congreso de los Diputados que la empresa pública operadora de trenes es "una víctima más" de los dos accidentes ferroviarios ocurridos en la localidad cordobesa de Adamuz y el municipio barcelonés de Gelida.

"Han pasado 100 días del accidente y no puedo permanecer más tiempo callado: es indecente", ha remarcado Moreno durante el foro onubense 'Dialogando'.

Este mismo miércoles la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha pedido, en nombre de la Junta, las dimisiones tanto del presidente de Renfe como del presidente de Adif, Pedro Marco.

Y ha ido más allá porque si estas no se producen, ni tampoco son cesados, ha apuntado directamente a la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y se lo hará llegar por escrito.

España ha remarcado que desde el Ejecutivo autonómico están "perplejos" por esas mismas declaraciones del presidente de Renfe. En concreto, este aseguró que Renfe era "una víctima más de dos siniestros que han afectado a nuestro personal y a nuestros viajeros".

También que creía, sinceramente, que habían atendido a "la crisis como cabe esperar de una operadora pública responsable".

En cambio, Carolina España ha criticado que, 100 días después del accidente de Adamuz, "no hay información ni transparencia por parte del Gobierno".

Considera que lo único que se conoce es la que procede de la comisión de investigación o de la propia investigación de la Guardia Civil, que apunta a "una rotura de la vía con bastante antelación y, por lo tanto, apunta a una falta de mantenimiento".

La consejera ha criticado que, cien días después del accidente, "nadie ha asumido responsabilidades", así como ha censurado que "el presidente de Renfe se ponga al mismo nivel que las víctimas" y que "las familias que han sufrido la pérdida tremenda de un familiar" en el marco de este siniestro.