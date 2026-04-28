UGT y CCOO calientan la campaña andaluza: se manifiestan ante San Telmo dos días antes del 1 de mayo

La manifestación precede a la gran marcha sindical del 1 de mayo, que este año tendrá lugar en Andalucía por primera vez.

La protesta, encabezada por la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, denuncia el deterioro del servicio, listas de espera y falta de recursos públicos.

UGT y CCOO se manifiestan ante el Palacio de San Telmo para denunciar la situación de la dependencia en Andalucía.

El Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, es el lugar elegido por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras para manifestarse este miércoles en defensa de la dependencia.

Los sindicatos han anunciado este martes la movilización, que se celebrará a las 12:00 horas del 29 de abril bajo el lema 'La atención a la dependencia es un derecho'.

En concreto, es la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT Andalucía la que encabeza la manifestación, encaminada a "denunciar la situación del sistema de dependencia en la comunidad autónoma".

Para UGT, el "deterioro del servicio, las listas de espera y la falta de recursos públicos" están provocando "retrasos inasumibles en el acceso a prestaciones y servicios esenciales para miles de personas dependientes y sus familias".

La manifestación se suma a las que ya se ha producido en defensa de la Sanidad, como la del 12 de abril, que estuvo organizada por Marea Blanca y los sindicatos y congregó a distintos actores políticos como María Jesús Montero, candidata socialista a la Junta.

Además, esta concentración frente a la sede del gobierno andaluz 'prologa' la gran manifestación sindical del 1 de mayo, Día del Trabajo. Por primera vez, coincidiendo con el arranque de la campaña electoral andaluza, UGT y CCOO celebrarán su marcha principal fuera de Madrid.

Los líderes sindicales Pepe Álvarez y Unai Sordo estarán en Málaga para una concentración en la que se espera que esté presente también Montero y que tendrá la vivienda como principal reivindicación.

Los sindicatos defienden que la decisión de llevar este acto fuera de Madrid y concretamente a Andalucía se tomó con anterioridad a conocer la fecha de las elecciones andaluzas, si bien el anuncio se produjo después.

Montero contra la siniestralidad

Precisamente la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, se ha reunido este martes con el sindicato UGT en Alcalá de Guadaíra para clausurar unas jornadas con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

Montero anunció en su cuenta de la red social X que, en caso de gobernar tras el 17-M, pondrá en marcha "un Plan Andaluz de Tolerancia Cero contra la siniestralidad laboral, que refuerce la prevención, la inspección y la exigencia de responsabilidades, especialmente en los sectores de mayor riesgo".

Para la candidata socialista, "no se puede normalizar" las cifras de accidentes laborales en Andalucía, "más de 15.800 con baja en lo que va de año".