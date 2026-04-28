Un muerto por arma blanca tras una reyerta en Lepe, Huelva

Las autoridades están trabajando para esclarecer el suceso

El Ayuntamiento ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno reforzar la seguridad en la localidad

Las claves

Las claves Generado con IA Una persona ha fallecido en Lepe (Huelva) tras sufrir heridas de arma blanca durante una reyerta. El suceso ocurrió la noche del lunes, según ha informado el Ayuntamiento, que no ha dado más detalles sobre la víctima. Las fuerzas de seguridad están investigando los hechos y realizando las actuaciones pertinentes. El Ayuntamiento ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno reforzar la seguridad ciudadana para evitar hechos similares.

Una persona, de la que no han trascendido datos, ha fallecido en Lepe (Huelva) como consecuencia de las heridas con arma blanca sufridas tras una reyerta, según ha informado el Ayuntamiento.

Desde el Consistorio se ha lamentado este fallecimiento que, según han precisado, ha tenido lugar esta pasada noche del lunes, sin que, por el momento, se hayan aportado más datos sobre lo sucedido.

Las fuerzas de seguridad del Estado están llevando a cabo las investigaciones y actuaciones en relación a este suceso.

Desde el Ayuntamiento se ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno la necesidad de reforzar la seguridad ciudadana en Lepe, para "evitar que se repitan actos delictivos como éste".