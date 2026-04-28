Juanma Moreno declara 3 casas y María Jesús Montero 4 y más saldo en el banco: el patrimonio de los candidatos andaluces

Antonio Maíllo, de Por Andalucía, declara dos viviendas, 43.814 euros en el banco y un préstamo hipotecario de 78.246 euros, además de un Audi Q2.

El candidato de Vox, Manuel Gavira, no tiene propiedades inmobiliarias, pero declara 100.000 euros en cuenta y un coche valorado en 10.000 euros.

María Jesús Montero posee cuatro viviendas en Sevilla, casi 93.300 euros en el banco y dos hipotecas que suman cerca de 72.000 euros.

Juanma Moreno declara tres viviendas en propiedad, varios inmuebles heredados, un plan de pensiones de 46.894 euros y 20.422 euros en cuentas bancarias.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado los datos de patrimonio de los candidatos de los 25 partidos y tres coaliciones que aspiran a lograr escaño el próximo 17-M.

La publicación de las declaraciones sobre actividades, bienes e intereses, obligatoria por ley, se organiza por circunscripciones y tiene que estar disponible para su consulta antes de pasados 35 días desde la proclamación de la fecha de elecciones.

El documento arroja un total de ocho inmuebles propiedad del presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno. El candidato a la reelección por el PP-A declara tres viviendas de pleno dominio.

En Madrid cuenta con un apartamento de 56 metros, en gananciales al 50%, con un valor catastral de 48.198. En Málaga declara otra casa, en este caso de su propiedad completa, por valor de 65.264. Además, tiene otra vivienda en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), al 50%, por un valor de 61.508.

El presidente cuenta, además, con un local en Málaga, otro inmueble urbano sin especificar, y dos inmuebles rústicos en Cártama (Málaga). Todos ellos figuran como herencia. Por último, suma una plaza de aparcamiento en Málaga, por valor de 9.300 euros.

Moreno tiene un crédito hipotecario al 50% con el Banco Santander, de 302.197 euros, un plan de pensiones de 46.894 y una cuenta de valores por 5.639. El saldo total en sus cuentas bancarias asciende a 20.422 euros.

Los datos inmobiliarios aportados por el líder popular son los mismos que declaró en 2022, cuando accedió a su segundo mandato al frente de la Junta. Su cuenta sí ha variado: de 6.908 euros a los 20.422 ya referidos.

El valor del plan de pensiones, que era de 25.908 euros hace cuatro años, también ha crecido. Y suma 4.000 euros más en la cuenta de valores. A su vez, su deuda hipotecaria ha bajado en 35.000 euros.

Montero concentra en Sevilla el patrimonio

Por su parte, la candidata socialista María Jesús Montero declara cuatro viviendas en "pleno dominio". Todas se ubican en Sevilla y su valor catastral oscila entre los 22.643 y los 36.728 euros. Además, cuenta con otro inmueble sin especificar en la capital andaluza, por valor de 6.308 euros.

La exvicepresidenta tiene dos hipotecas contraídas con el Banco Sabadell: suman casi 72.000 euros. En su cuenta bancaria declara 93.299 euros.

Respecto a la declaración de agosto de 2023, cuando se incorporó al Gobierno de la XV Legislatura como ministra de Hacienda, Montero presenta en la actualidad una vivienda más en propiedad, ya que en 2023 contaba con tres casas en Sevilla en lugar de cuatro.

La líder socialista tenía hace tres años 42.539 euros en su cuenta bancaria frente a los actuales 93.299. Montero ha aligerado en más de 15.000 euros su deuda hipotecaria en este trienio.

En su declaración ante el Congreso, alegaba además una renta de 1.125 euros por el alquiler de un local en Sevilla y la propiedad de un Nissan Primera del año 2000. Conviene recordar que los vehículos, embarcaciones y obras de arte por debajo de 6.000 euros no se declaran en el BOJA.

En el caso del candidato de Vox, Manuel Gavira, no se encuentra ningún tipo de inmueble a su nombre. Gavira, diputado desde 2018, declara un total de 100.000 euros en cuenta y un automóvil de 10.000 euros.

Tampoco José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía, tiene patrimonio inmobiliario. Cuenta con un saldo de 34.460,51 euros en cuenta y un automóvil valorado en 16.200 euros.

Antonio Maíllo, líder de la coalición Por Andalucía y coordinador de Izquierda Unida, sí declara inmuebles: una vivienda en multipropiedad en Sevilla, de la que reconoce un 75% por valor catastral de 30.988 euros; y otra en "pleno dominio" Huelva, por valor de 40.394 euros.

Además de ello, cuenta con 43.814 euros de saldo en el banco y un préstamo hipotecario de 78.246 euros. Finalmente, es propietario de un Audi Q2 por valor de 20.000 euros.