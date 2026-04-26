Muere un anciano de 75 años atrapado en una máquina picadora en una finca de Porcuna (Jaén)

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Las claves Generado con IA Un hombre de 75 años falleció tras quedar atrapado en una máquina picadora en una finca de Porcuna (Jaén). El accidente tuvo lugar cerca del kilómetro 23 de la carretera A-6052, alrededor de las 11:57 horas. Guardia Civil, Policía Local, Bomberos y servicios sanitarios acudieron al lugar y certificaron la muerte en el sitio. La Guardia Civil ha activado el protocolo judicial para investigar las circunstancias del suceso.

Un hombre de 75 años de edad ha muerto este domingo tras quedar atrapado en una máquina picadora en una finca de la localidad jiennense de Porcuna, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El siniestro se ha producido en un terreno próximo a la carretera A-6052 en torno al kilómetro 23 sobre las 11:57 horas, cuando se ha recibido el aviso del suceso en el centro de coordinación.

Al lugar han acudido efectivos de Guardia Civil, Policía Local, Bomberos de Andújar y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, quien ha certificado la defunción de la víctima en el lugar.

El instituto armado ha activado el protocolo judicial para investigar las circunstancias del suceso.