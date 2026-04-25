El 'voto útil' a Juanma Moreno gana peso: un 30% de los apoyos a VOX en 2022 podría transferirse al PP el 17-M

El candidato de Vox, Manuel Gavira, es poco conocido en Andalucía y el partido llega a las elecciones con expectativas a la baja según los sondeos.

El PSOE retiene al 65% de sus votantes de 2022, mientras que el PP fideliza al 83% y Vox al 50%.

El 'voto útil' será clave para que Moreno mantenga o pierda la mayoría absoluta el 17-M, con el PP centrando esfuerzos en captar apoyos de votantes de Vox, socialistas y Ciudadanos.

El PP de Juanma Moreno podría recibir hasta un 30% de los votos que en 2022 fueron para Vox, según la última encuesta del CIS.

El 'voto útil' puede ser la clave definitiva del 17-M. Dependiendo del comportamiento de los ciudadanos ante él, Juanma Moreno puede mantener la mayoría absoluta o perderla.

De hecho, el presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP-A está centrando sus esfuerzos en atraer este tipo de sufragios desde la izquierda y la derecha. Moreno apela sobre todo a los socialistas "huérfanos", pero también a los votantes de Vox que desean estabilidad.

A la luz de la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el mensaje podría estar calando en la derecha. El estudio preelectoral del organismo público presidido por José Félix Tezanos arrojaría un trasvase de votos de hasta el 30% desde Vox al PP de Moreno.

En concreto, un 29,4% de los encuestados que votaron al partido de Abascal en los comicios autonómicos de 2022, declaran que votarán por el PP el 17 de mayo.

Estas cifras casarían con la parte baja de la horquilla de escaños para Vox que proyecta el CIS, que le da entre 8 y 17 sillones. En 2022, los de Abascal obtuvieron 14 con la candidata Macarena Olona.

Sin embargo, el Barómetro andaluz de la Fundación Centra no reflejaría un trasvase tan grande de votos, ya que maneja proyecciones para Vox de entre 17 y 20 escaños.

Con Juanma Moreno rozando la mayoría absoluta en todas las encuestas, públicas y privadas, los propios sondeos entran dentro de la lógica de campaña, son un instrumento que puede impactar en las expectativas y decisiones de los votantes.

Para el presidente en funciones de la Junta, un mensaje triunfalista puede ser contraproducente. Por eso Moreno viene insistiendo en "no confiarse", no dar por hecha la "mayoría suficiente" para gobernar sin alianzas. La desmovilización es su gran enemigo.

El PSOE 'fideliza' al 65%

Otra derivada del "voto útil", "robado" o "prestado" es la del PSOE. Más de un 7% de quienes votaron socialista en 2022 declaran que votarían PP el 17-M. La fuga del PSOE también puede darse hacia su izquierda: Adelante Andalucía (7,7%) y Por Andalucía (3,9%).

Los sufragios que obtuvo Ciudadanos en 2022, que aún concurría a las elecciones aunque no logró ningún escaño, irían principalmente (63,4%) al PP, que sorprendentemente también podría recoger un 30% de los votos a Pacma en 2022.

Los populares son los que más fidelizan a sus electores. Hasta un 83% de ellos repetirán colores y candidatos. El PSOE convence para repetir al 65,7% y Vox, al 50%.

En este juego de transferencias se cimentará un resultado muy en el aire en cuanto a la mayoría absoluta de Moreno. También serán capitales para saber si el PSOE resiste electoralmente, crece o se hunde a su resultado más bajo en la historia de los comicios andaluces.

Los votantes de Vox en 2022 son, tras los del PP, los que mejor opinión tienen del curso de la comunidad y su gestión. Un 43% cree que la situación general de Andalucía es "buena" y un 12% la ve "muy buena".

Hasta un 40% cree que la situación ha mejorado estos cuatros años de Gobierno de Moreno y un 12% opina que lo ha hecho "mucho".

A las elecciones del 17-M, Vox llega desinflado en las expectativas, algo que puede sonar inicialmente bien para el PP, pero que también puede jugar en contra de Juanma Moreno a la hora de movilizar el voto en torno a su persona.

Los de Abascal vienen de enlazar comicios autonómicos en los que no han logrado romper los esquemas. En cambio, sí han entrado en los gobiernos de Extremadura y Aragón.

Un candidato de Vox poco conocido

En 2019, el voto favorable de Vox sirvió para que Juanma Moreno pudiera investirse presidente de la Junta y acabar con décadas de socialismo en San Telmo. Pero en 2022, los de Abascal fueron arrollados por la absoluta del PP.

En este 2026, con Manuel Gavira de candidato —al que solo conocen cerca del 50% de los andaluces—, el partido está tratando de hacer calar en Andalucía un mensaje muy deudor del Vox nacional, con la inmigración como centro.

Las encuestas reflejan que es un problema considerado menor por los andaluces, más preocupados por la sanidad, la vivienda o el trabajo. Pero aún está por ver si Vox logra remontar los resultados de las encuestas y sobreponerse al estancamiento para poder negociar el futuro gobierno de la Junta de Andalucía