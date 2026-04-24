Montero aplaude en Almería el proceso de regularización de inmigrantes: "Era el momento de hacerlo"

Las claves

Las claves Generado con IA María Jesús Montero, candidata socialista a la Junta de Andalucía, ha respaldado el proceso de regularización de inmigrantes impulsado por su partido. Montero ha destacado la importancia de esta medida en Almería, provincia con un alto número de inmigrantes empleados en los invernaderos. La regularización era muy demandada por sectores como el hortofrutícola, la construcción y el cuidado de personas, según la candidata. Montero afirma que la medida facilitará la integración de los inmigrantes y mejorará su acceso a derechos y obligaciones en la sociedad.

La candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía María Jesús Montero ha estado esta mañana en Almería y ha aplaudido el proceso de regularización de inmigrantes puesto en marcha por su partido.

No es baladí ya que Almería es una de las provincias españolas que concentran un mayor volumen de inmigrantes que trabajan, principalmente, en los invernaderos.

"Lo veo oportuno, lo veo conveniente y, sobre todo, consideramos que era el momento de hacerlo para que estas personas que conviven ya con nosotros, que comparten con nosotros los parques públicos, los lugares donde compramos, los centros de salud o los colegios de nuestros hijos puedan participar igualmente con sus obligaciones y, por supuesto, con sus derechos", ha señalado Montero.

La exvicepresidenta del Gobierno ha resaltado además que esta medida era "muy demandada por determinados sectores productivos y concretamente en la provincia de Almería por el sector hortofrutícola".

También ha precisado que esa regularización de inmigrantes era solicitada desde otros segmentos productivos como la construcción o el cuidado a otras personas.

"Muchas de las mujeres que trabajan en ese entorno de los cuidados son personas que han venido a nuestro país a disfrutar de mejores condiciones y, por supuesto, en muchas ocasiones huyendo del hambre y de la guerra", ha remarcado Montero.

La candidata socialista a la presidencia andaluza en las elecciones del 17 de mayo ha subrayado, por tanto, que "en esta provincia de Almería estamos de enhorabuena con esta regularización y todo se desarrollará en las mejores condiciones posibles, sabiendo que los primeros días siempre tienen un poquito más de complicación, pero que a partir de ahí la maquinaria rueda y estamos habilitando zonas, personalizando la atención... en definitiva, haciendo el tránsito lo más llevado y lo más liviano posible”.