Muere María Luisa Guardiola, presidenta de honor de Andex y Medalla de Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA Fallece María Luisa Guardiola, presidenta de honor de Andex y Medalla de Andalucía, a los 86 años. Guardiola fundó Andex en 1985 tras perder a su hija por cáncer, dedicando su vida a apoyar a niños con cáncer y sus familias. Bajo su liderazgo, Andex impulsó el Centro Oncológico Infantil de Sevilla y financió la Unidad de Oncohematología Pediátrica y la Unidad de Día. En 2022 recibió la Medalla de Andalucía y próximamente una calle en Sevilla llevará su nombre como reconocimiento a su labor.

María Luisa Guardiola, presidenta de honor de Andex y Medalla de Andalucía ha muerto a los 86 años.

Tras el fallecimiento de su segunda hija a causa del cáncer, la sevillana dedicó su vida a la Asociación de Padres y Niños con Cáncer de Andalucía la cual fundó en 1985 junto a otros padres con hijos afectados por esta enfermedad.

Su objetivo principal es impulsar la investigación en el ámbito de la oncología pediátrica, así como brindar apoyo y acompañamiento a los niños enfermos y a sus familias durante todo el proceso.

La trayectoria de María Luisa Guardiola ha estado profundamente marcada por su compromiso constante con la mejora de la calidad de vida de los menores con cáncer y de su entorno familiar.

Desde su creación, ANDEX ha trabajado para reforzar el Centro Oncológico Infantil de Sevilla, ubicado en el Hospital Virgen del Rocío.

Asimismo, con la colaboración de empresas y particulares, ha financiado la Unidad de Oncohematología Pediátrica en 2002 y la Unidad de Día en 2013, logrando así mejorar la atención y la calidad de vida de los niños con cáncer en Andalucía.

Además, ANDEX forma parte de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, junto a otras 21 asociaciones distribuidas por todo el país.

En 2022, Guardiola recibió la Medalla de Andalucía de la Solidaridad y la Concordia, un reconocimiento que dedicó a su hija "Wiwi y a todos los niños con cáncer".

Además, el pasado 30 de marzo, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, anunció que la sevillana contaría con una calle en la ciudad. Sanz destacó que "Andex ha sabido estar donde más falta hacía. Ha sabido acompañar a las familias cuando el mundo se les venía abajo".