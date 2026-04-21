La izquierda traslada la precampaña andaluza a la Feria y Moreno apela al voto útil desde Córdoba

Moreno destacó la experiencia del PP y acusó a Montero de priorizar los intereses de separatistas sobre los de Andalucía.

Juanma Moreno, desde Córdoba, apeló al voto útil y advirtió contra pactos con Vox y "aventuras alocadas" del PSOE.

María Jesús Montero defendió que las elecciones son un "referéndum por la sanidad pública" y criticó a PP y Vox por representar el mismo modelo.

Los líderes de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía coincidieron en la Feria de Sevilla para iniciar la precampaña andaluza.

Toda la izquierda andaluza coincidió este martes, primera jornada de Feria, en el Real sevillano. Los líderes de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía convocaron a los medios casi a la misma hora y en el mismo sitio: la portada del recinto.

A partir de ahí cada uno siguió camino por el albero. María Jesús Montero, la candidata socialista, se dejó ver en la caseta del sindicato UGT, lo más parecido a una 'sede' en la Feria para un partido, el PSOE, que no cuenta con sitio propio desde 2024.

Montero se rebeló contra la idea, dijo, de que todo esté ya hecho de cara a las elecciones: "Se le falta el respeto a la democracia cuando, antes de abrir las urnas, haya personas que ya están dando por hecho cuál va a ser esa voluntad popular".

La exvicepresidenta volvió a insistir en que este 17-M es un "referéndum por la sanidad pública" y lamentó el "vodevil" de PP y Vox con las negociaciones en Extremadura cuando en última instancia, señaló, "derecha y la ultraderecha representan el mismo modelo".

Los partidos de derechas, por su parte, también coincidieron, en este caso de provincia: Juanma Moreno estuvo en Puente Genil (Córdoba) y Vox, con su candidato Manuel Gavira y el secretario general Ignacio Garriga, se dejó ver en la capital cordobesa.

El presidente de la Junta, que aspira a la reelección, se reunió con alcaldes del PP. Allí, abundó en su apelación al voto útil: "No hay nada ganado, la mayoría suficiente está en juego y no podemos añadir incertidumbre en Andalucía a la que ya hay en el mundo".



Moreno consideró que el PP cuenta con "equipo y experiencia", un grupo humano que dedica "el 90% a la gestión y el 10% a hacer política, a diferencia de nuestros rivales".

En ese sentido, llamó a "evitar el lío" que supondría tener que pactar con Vox, con una negociación que podría enquistarse seis meses como en Extremadura, así como a caer en "aventuras alocadas" como las que propondría el PSOE.

El candidato popular fue crítico con su principal oponente, María Jesús Montero, de quien dijo que se presenta como "defensora de Andalucía cuando ha vendido los intereses de la comunidad y ha pagado altas hipotecas al separatismo catalán y vasco" desde su cargo como ministra de Hacienda.

Este miércoles, festivo en Sevilla, será el momento elegido por Moreno para dejarse ver por el Real.