Evacuadas 28 personas tras un incendio en una residencia de discapacidad intelectual en Guadix (Granada)

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio en una residencia de discapacidad intelectual en Guadix (Granada) obligó a evacuar a 28 personas. El fuego se originó en un salón de la primera planta y la segunda planta quedó afectada por el humo. Cinco residentes fueron atendidos en el lugar, pero ninguno necesitó traslado hospitalario. En un incidente aparte, dos personas fueron afectadas por un incendio en una vivienda en Santa Cruz de Marchena (Almería).

Los servicios de emergencia han sofocado el incendio declarado en una residencia de personas con discapacidad intelectual en Guadix (Granada) que ha obligado a desalojar de manera preventiva de 28 residentes, según informa el 1-1-2.

De acuerdo con los datos aportados por este organismo, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el teléfono 1-1-2 atendió a las 22:50 horas varios avisos que alertaban del incendio en una habitación de la residencia ubicada en la calle Rosa Martínez Vera.

De inmediato, la sala coordinadora movilizó a los Bomberos del Consorcio, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Efectivos de los bomberos de Guadix junto con efectivos del parque de Iznalloz que acudieron en apoyo, extinguieron el fuego localizado en un salón de la primera planta mientras que la segunda resultó afectada por humo, por lo que también se procedió a tareas de ventilación del edificio.

Un total de 28 residentes fueron evacuados y revisados por los servicios sanitarios en el lugar, cinco de los cuales recibieron asistencia in situ, aunque ninguno de ellos requirió traslado hospitalario, estaban en buen estado y fueron reubicados en otras estancias del complejo de la residencia. Se trata de cinco varones, dos de 48 y el resto de 39, 33, 25 y 17 años.

Al lugar se desplazaron los equipos médicos de Guadix y Purullena, así como seis voluntarios, una ambulancia y un vehículo de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Guadix.

Incendio de vivienda en Santa Cruz de Marchena (Almería)

De otro lado, desde el 1-1-2 se coordinó en la tarde de ayer otro incendio en este caso de vivienda registrado en la localidad almeriense de Santa Cruz de Marchena.

El siniestro se registró sobre las 20:00 horas en un inmueble de una planta situado junto al río Nacimiento y hasta el lugar se movilizaron efectivos de los Bomberos del Consorcio del Poniente, del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y de la Guardia Civil.

Dos personas resultaron afectadas, un hombre de 61 años con quemaduras y una mujer de 52 por inhalación de humo. Fueron trasladados al Centro de Atención Primaria de Alhama de Almería.