Bruselas se desentiende de los ERE de Andalucía: rechaza que el TJUE revise la sentencia de Chaves y Griñán

El escrito de la Comisión destaca que la financiación implicada procede del presupuesto andaluz y no del de la Unión Europea, quedando fuera del ámbito del Derecho de la UE.

La Audiencia de Sevilla llevó el caso ante el TJUE para evitar riesgos de impunidad y proteger intereses financieros de la UE, pero la Comisión afirma que las normas europeas no son aplicables.

Bruselas se inhibe en la anulación del Tribunal Constitucional para una decena de inculpados, entre ellos Chaves y Griñán.

La Comisión Europea considera que el TJUE es "manifiestamente incompetente" para revisar la sentencia de los ERE de Andalucía.

Bruselas no quiere saber nada de la sentencia de los ERE de Andalucía. La Comisión Europea considera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es "manifiestamente incompetente" para revisar el caso.

En concreto, se inhibe en la anulación dictada por el Tribunal Constitucional para una decena de inculpados por el fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE), entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La Audiencia de Sevilla elevó en julio del año pasado una cuestión prejudicial al TJUE para que analizara la anulación a fin de "evitar un riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares" y "salvaguardar los intereses financieros de la UE".

Sin embargo, la Comisión, según el escrito consultado por Europa Press, afirma que "se abstendrá de presentar observaciones sobre el fondo del asunto".

El Tribunal de Justicia europeo se declara "no competente" sobre un asunto en el que "resulta evidente que la disposición del Derecho de la Unión sometida a la interpretación del Tribunal de Justicia no es aplicable al asunto principal o en el que una situación jurídica no está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión".

El escrito afirma que "como la fuente de financiación parece ser el presupuesto de la Comunidad Autónoma y no existe financiación con cargo al presupuesto de la Unión, el asunto principal no entra en el ámbito de aplicación material del artículo 325 TFUE".

El caso tampoco entraría "en el de las disposiciones de Derecho derivado a la protección de los intereses financieros de la Unión mencionadas en las cuestiones prejudiciales". Por ello, resume la Comisión, "esas disposiciones son simplemente inaplicables".