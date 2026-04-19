Tragedia en Jaén: fallece un joven de 27 años al caer por un barranco en un quad en Campillo de Arenas

Un quad en una imagen de archivo. Junta de Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA Un joven de 27 años falleció tras caer con un quad por un barranco de unos dos metros en Campillo de Arenas, Jaén. El accidente tuvo lugar a primera hora del domingo, sobre las 8:20 horas, en la zona de la Cuesta Villares, al final del río. Un testigo alertó a los servicios de emergencia, quienes confirmaron el fallecimiento en el lugar y activaron el protocolo judicial.

Un joven de 27 años de edad ha fallecido al caer por un barranco en un quad en Campillo de Arenas, provincia de Jaén, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, en un comunicado.

El accidente se ha producido a primera hora de este domingo, en concreto sobre las 8.20 horas. La sala de Emergencias ha recibido una llamada a esa hora en la que un testigo presencial alertaba de un quad caído por un barranco de unos dos metros de profundidad en la Cuesta Villares, al final del río, y el conductor no respondía.

Se alertó entonces a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a los Bomberos de Jaén.

El médico en el lugar no pudo más que certificar el fallecimiento de un joven de 27 años de edad. Se activó el protocolo judicial.