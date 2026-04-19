Sánchez llevará a Bruselas este martes la petición para que la UE rompa el Acuerdo de Asociación con Israel

Sánchez pide el apoyo de los países europeos para tomar medidas contra Israel, argumentando que la guerra en Oriente Medio genera miles de víctimas y grandes pérdidas económicas.

El presidente español distingue entre el pueblo de Israel y el gobierno de Netanyahu, al que responsabiliza de la situación actual.

Pedro Sánchez propondrá a la Unión Europea que rompa el Acuerdo de Asociación con Israel por violar el derecho internacional.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha desembarcado en la campaña andaluza en la localidad onubense de Gibraleón para arropar a la que ha sido su compañera del Consejo de Ministros, María Jesús Montero, hasta hace unas semanas y ahora candidata andaluza.

Y lo ha hecho con un mensaje muy claro contra los poderosos y los causantes de la guerra de Oriente Medio: el próximo martes el Ejecutivo propondrá a la Unión Europea romper el Acuerdo de Asociación con Israel porque "aquel gobierno que viola el derecho internacional no puede ser socio de Europa".

Sánchez ha hecho una excepción con el pueblo en sí: "Somos un pueblo amigo del pueblo de Israel". Y ha señalado directamente a su primer ministro, Benjamín Netanyahu, con el que no puede estar de acuerdo por sus acciones.

"Aquel que viola el derecho internacional y, por tanto, viola los principios y valores de la Unión Europea, no puede ser socio de la UE", ha asegurado Sánchez este domingo.

Para ello, el presidente ha pedido el apoyo del resto de países para parar los pies a Netanyahu y considera que es una medida que "no es de izquierdas o de derechas".

"Esta guerra, que es un inmenso error, no solamente está costando miles de vidas humanas, también está costando millones de desplazados en toda la región de Oriente Medio y billones de euros de pérdidas económicas y de afectación al bolsillo de la gente, a la gente más corriente de nuestro país".

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