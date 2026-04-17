El PSOE cancela el acto con los expresidentes de la Junta tras la muerte de la esposa de Rodríguez de la Borbolla

Al acto estaban invitados Rafael Escuredo, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, junto a Rodríguez de la Borbolla.

El evento pretendía respaldar a la candidata María Jesús Montero y poner en valor el legado socialista en Andalucía.

Gracia Sánchez Caballos, esposa del expresidente, falleció a los 79 años tras una larga enfermedad; fue profesora y ocupó cargos en la Junta de Andalucía.

El PSOE andaluz canceló un acto en Dos Hermanas con todos los expresidentes de la Junta tras la muerte de la esposa de José Rodríguez de la Borbolla.

El PSOE andaluz ha cancelado el acto que tenía previsto este sábado 18 en Dos Hermanas con todos los expresidentes de la Junta de Andalucía para arropar a la candidata María Jesús Montero.

La suspensión se produce debido al fallecimiento de Gracia Sánchez Caballos, esposa de José Rodríguez de la Borbolla, que ha muerto a los 79 años tras una larga enfermedad. Los socialistas arroparán al expresidente, que dedicó estos años al cuidado y atención de su mujer.

Gracia Sánchez Caballos fue profesora de bachillerato en los institutos Martínez Montañés y Nervión. En política, ejerció como cargo de confianza en la Junta hasta 1987, fue jefa de gabinete del consejero de Educación y Ciencia.

Rodríguez de la Borbolla, presidente de la Junta entre 1984 y 1990, era uno de los invitados al evento conmemorativo del PSOE-A con María Jesús Montero en Dos Hermanas. Un acto que buscaba poner en valor el 'legado' socialista en Andalucía.

Junto a Borbolla, estaba prevista la asistencia de Rafael Escuredo, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz.

Montero reaccionó en sus redes sociales al fallecimiento de Gracia Sánchez Caballos y la describió como una mujer "vitalista y comprometida, también desde el ámbito de la docencia, a la que dedicó buena parte de su vida". "Todo mi cariño a Pepote y a sus seres queridos", añadió.