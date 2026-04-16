Zona en la que se ha producido el accidente.

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Andalucía

Fallece un ciclista tras ser atropellado por un camión en la localidad de Otura (Granada)

El suceso ha ocurrido este jueves, pasadas las 12:30 horas en la carretera GR-30.

Más información: Fallece un hombre en Málaga capital tras ser atropellado en la salida de la A-7 de la barriada de La Mosca

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Un ciclista ha fallecido tras ser atropellado por un camión en la carretera GR-30 de Otura (Granada).

El accidente fue comunicado al 1-1-2 poco después de las 12:30 horas por un ciudadano.

El ciclista presentó lesiones de gravedad y murió en el lugar del suceso, según confirmaron fuentes de la Guardia Civil.

Se activaron servicios de emergencias sanitarias, Guardia Civil de Tráfico y mantenimiento de carreteras tras el aviso.

Un ciclista ha fallecido en Otura (Granada) tras ser atropellado por un camión, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Un ciudadano ha llamado al teléfono 1-1-2 pasadas las 12:30 horas para informar de un camión que había atropellado a un ciclista en la carretera GR-30 y el herido presentaba lesiones de gravedad.

La sala coordinadora de emergencia activó, inmediatamente, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras.

Fuentes del Instituto Armado han confirmado al 1-1-2 que el ciclista ha resultado fallecido en el lugar del suceso. No han transcendido más datos sobre las circunstancias en las que se ha producido esta incidencia.