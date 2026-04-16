Fallece un ciclista tras ser atropellado por un camión en la localidad de Otura (Granada)

Zona en la que se ha producido el accidente.

Las claves

Las claves Generado con IA Un ciclista ha fallecido tras ser atropellado por un camión en la carretera GR-30 de Otura (Granada). El accidente fue comunicado al 1-1-2 poco después de las 12:30 horas por un ciudadano. El ciclista presentó lesiones de gravedad y murió en el lugar del suceso, según confirmaron fuentes de la Guardia Civil. Se activaron servicios de emergencias sanitarias, Guardia Civil de Tráfico y mantenimiento de carreteras tras el aviso.

Un ciclista ha fallecido en Otura (Granada) tras ser atropellado por un camión, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Un ciudadano ha llamado al teléfono 1-1-2 pasadas las 12:30 horas para informar de un camión que había atropellado a un ciclista en la carretera GR-30 y el herido presentaba lesiones de gravedad.

La sala coordinadora de emergencia activó, inmediatamente, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras.

Fuentes del Instituto Armado han confirmado al 1-1-2 que el ciclista ha resultado fallecido en el lugar del suceso. No han transcendido más datos sobre las circunstancias en las que se ha producido esta incidencia.