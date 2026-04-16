Atropellado arranque de acto de campaña de VOX en Granada: Santiago Abascal se ha encarado con colectivos antifascistas

Las claves

Las claves Generado con IA El acto de campaña de VOX en la Plaza de las Pasiegas de Granada comenzó con tensión debido a la presencia de colectivos antifascistas que protestaban al mismo tiempo. Santiago Abascal adelantó su intervención y acusó al Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno de permitir un "acto de acoso" y dificultar el desarrollo del mitin. Durante el evento, Abascal elevó el tono, exigió la expulsión de los manifestantes y denunció un ataque a la diputada María Ruiz por parte de "una turba de radicales". Abascal relacionó a los manifestantes con el terrorismo de ETA y los acusó de estar en contra de España y de influir en la elección de presidentes del Gobierno.

La Plaza de las Pasiegas de Granada se ha convertido este jueves en escenario de un tenso arranque de campaña para VOX. A las 19.30 horas, el partido había convocado un mitin con la presencia de su líder, Santiago Abascal, mientras en el mismo punto y a la misma hora se concentraban colectivos antifascistas bajo el lema ‘Alerta antifascista’, en una movilización difundida previamente a través de redes sociales.

Desde el inicio, el ambiente ha estado marcado por los gritos y las consignas lanzadas desde la parte trasera del escenario, donde se situaban los manifestantes han acompañado la llegada de Abascal, generando un revuelo constante que ha dificultado el desarrollo del acto y que ha quedado registrado en la retransmisión del mitin de VOX en su canal oficial de YouTube.

El cartel de la convocatoria antifascista apelaba a la participación ciudadana como respuesta a lo que consideran “discursos de odio”, con un llamamiento explícito contra el racismo. La coincidencia de ambas concentraciones en el mismo espacio ha elevado la tensión desde los primeros minutos.

Ante la situación, Santiago Abascal ha decidido adelantar su intervención y subir al atril, pese a que no estaba previsto que iniciara él el acto. “No está previsto que hable yo inicialmente, pero aquí está ocurriendo una cosa que no puede ocurrir en un acto electoral. Se está cometiendo un delito electoral”, ha afirmado.

El líder de VOX ha señalado directamente al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno, a los que ha acusado de permitir “un acto de acoso” que, según sus palabras, impedía el normal desarrollo del evento. “Están permitiendo un acto de acoso contra este evento, impidiendo que podamos hablar, impidiendo que podamos desarrollar este evento democrático”, ha insistido.

Una imagen de María Ruiz.

Durante su intervención, Abascal ha comparado el dispositivo de seguridad de sus actos con el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha elevado el tono al dirigirse a los responsables policiales presentes. “Este acto no va a comenzar hasta que esos tipos sean expulsados y nos dejen desarrollar este evento en paz y en tranquilidad”, ha advertido.

En ese momento, ha anunciado su intención de esperar unos minutos antes de tomar decisiones. “Vamos a esperar un minuto, dos minutos, hasta que sean expulsados. Y si no son expulsados, vamos a caminar por esa calle, yo el primero, hasta que se vayan”, ha declarado ante los asistentes, llegando a desplazarse hasta la zona donde el grupo estaba ubicado. Así, según ha trasladado VOX a la prensa, María Ruiz, diputada y vicesecretaria de organización de VOX, ha sufrido un "ataque" por parte de "una turba de radicales".

Minutos más tarde, el mitin ha seguido con relativa normalidad. Aunque el ruido de fondo de los antifascistas ha interrumpido el discurso de Manuel Gavira. Sus seguidores lo han acallado a ritmo de "¡Pedro Sánchez, hijo de puta!". Cuando llegó el turno de Abascal, el líder de VOX arremetió contra este colectivo.

"Yo tengo conocimiento de este tipo de gente desde hace muchos años, prácticamente desde antes de tener la mayoría de edad, y sé cómo funcionan. Primero se acercan hasta ahí, gritan e impiden que hablemos y, si les dejamos, suben y le pegan un tiro en la cabeza al que está hablando en esta tribuna", ha dicho.

Así, ha seguido Abascal, ha asegurado que ese grupo pertenece a los que "en Granada defienden el terrorismo de ETA". "Esos son los que están contra España, los que odian nuestra historia, los que odian nuestra identidad, los que odian nuestra libertad y los que están dispuestos a cualquier cosa con tal de que no hablemos. Y digo más: esos son los que quitan y ponen presidentes del Gobierno en España y los que han puesto a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, los enemigos de España, los terroristas, los golpistas, los corruptos y todos aquellos que quieren que España deje de existir".