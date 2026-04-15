La orden de no polarizar de Moreno aborta la confrontación de la Junta a la regularización masiva de Sánchez

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López (d), interviene en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz. Europa Press.

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía, siguiendo la estrategia de Juanma Moreno, evita confrontar o recurrir el decreto de regularización extraordinaria de migrantes del Gobierno central. El Ejecutivo andaluz insiste en defender una inmigración regulada y ordenada, pero no quiere entrar en debates que polaricen el ambiente político. Ante las críticas sobre la gestión del accidente de Adamuz, la Junta rechaza hacer política y señala que la responsabilidad podría recaer sobre otros cargos, como el presidente de Adif o el ministro, tras la investigación.

"No vamos a entrar". Es la respuesta del Ejecutivo andaluz a la pregunta planteada este miércoles en Sevilla ante el tema del día ("¿van a recurrir el decreto para la regularización extraordinaria de migrantes del Gobierno?") y que revela, mejor que ninguna otra, hasta qué punto está ya instalada la orden de campaña electoral de Juanma Moreno.

Esto es, nada de polarizar, de "entrar al barro". Aún en precampaña y con diferentes encuestas dándole prácticamente la mayoría absoluta, la tarea es también evitar ruidos que polaricen y "dividan".

Se ha visto con el decreto para regularizar migrantes, que podrá beneficiar según diferentes estimaciones a entre 500.000 y 800.000 personas.

¿Se plantea la Junta acudir a los tribunales para recurrir el decreto? "Seguimos defendiendo inmigración regulada y ordenada y no nos hemos movido de posicionamiento", indicaba Loles López, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

O sea, ni negaba explícitamente ni apuntaba a la posibilidad de recurso. Apenas continuaba, por si quedaban dudas: "Viendo el momento y el modo en que se ha hecho lo que está claro es que ha generado lo que buscaba, polarizar y dividir, y nosotros no estamos en eso y no vamos a entrar".

Ni siquiera más pistas ante la insistencia. "Cualquier posicionamiento que yo haga va a contribuir a la polarización, por tanto no voy a entrar".

Adamuz y Puente

También cierta cautela en el otro asunto, las declaraciones de Óscar Puente sobre la asistencia sanitaria a las víctimas del Alvia accidentado en Adamuz apuntando a una presunta "falta de coordinación" del 112 Andalucía que hubiese agravado su situación.

"La primera llamada ya es suficiente para que se activen los servicios de emergencia y nosotros no vamos a hacer política", respondía en este caso la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España.

Sí dejaba entrever que en este caso serán otros quienes deban dar la cara. "Es espeluznante todo lo que se está conociendo. Con toda la información de distintos informes cada vez se pone más de manifiesto que ha podido haber una falta de mantenimiento en vías ferroviarias y que ha podido haber también una posible manipulación de las pruebas".

"Creemos que el señor Puente lo que quiere es quitarse cierta responsabilidad de encima. En cualquier caso nosotros ya adoptamos las medidas, nos hemos personado, hemos creado el comisionado y seguramente serán otros, como el presidente de Adif o el ministro los que tengan que asumir responsabilidades cuando termine la investigación", ha zanjado.