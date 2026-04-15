Un juzgado cita a María Jesús Montero el 4 de junio por injurias contra el alcalde de Algeciras

María Jesús Montero, al inicio del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Alberto Ortega / Europa Press.

Las claves

Las claves Generado con IA Un juzgado de Madrid cita a María Jesús Montero el 4 de junio para un acto de conciliación por presuntas injurias contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. Landaluce reclama una retractación pública, el cese de declaraciones y una indemnización de 200.000 euros por imputaciones falsas sobre delitos de violencia de género. La demanda surge tras unas declaraciones de Montero en un acto del PSOE, en las que se le atribuyó falsamente a Landaluce haber sido condenado, denunciado e investigado. En el acto de conciliación, no es obligatorio que acudan personalmente Montero ni Landaluce, pudiendo representarlos sus abogados o procuradores.

Un juzgado de Madrid ha citado a la exvicepresidenta primera del Gobierno y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, a un acto de conciliación el próximo 4 de junio.

Este fue reclamado hace unas semanas por el alcalde de Algeciras y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, previo a decidir si se querella contra ella por presuntas injurias y calumnias.

La citación es un trámite habitual en este tipo de procedimientos civiles, en el que se intenta evitar el litigio penal mediante un acuerdo entre las partes antes de llegar a los tribunales.

Así lo ha acordado la Plaza Número 56 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid, según informa Europa Press.

El origen de la denuncia se remonta al pasado mes de enero cuando Landaluce presentó una demanda de conciliación previa a la interposición de querella contra Montero tras unas declaraciones realizadas en un acto del PSOE.

En concreto, le "imputó falsamente haber sido condenado, denunciado e investigado por un delito de violencia de género", según explicó su abogado cuando la denuncia ya había sido archivada unos días antes.

Su letrado detalló que en la demanda se le exige a la también exministra de Hacienda una retractación pública, que cese en sus declaraciones y el pago de una indemnización de 200.000 euros.

A la vez, indicó que son objeto de la demanda declaraciones posteriores en las que Montero "volvió a referirse a esa denuncia ocultando deliberadamente que la misma fue interpuesta por compañeras del PSOE reproduciendo publicaciones de 'Alvise' Pérez", el eurodiputado.

Para ese acto de conciliación, ni Montero ni Landaluce están obligados a acudir personalmente al juzgado, ya que en estos casos es suficiente que estén presentes sus abogados o procuradores.