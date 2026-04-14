Jubilados, abstencionistas, islámicos e independentistas: los 25 partidos que concurren a las elecciones andaluzas

Papeletas en un colegio electoral de Málaga en las municipales de 2023 Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA En las elecciones andaluzas del 17 de mayo concurren 25 partidos, incluyendo tres coaliciones y numerosas candidaturas minoritarias. Solo cinco partidos tienen opciones reales de entrar en el Parlamento andaluz, destacando PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía. Existen formaciones que representan a colectivos específicos como jubilados o autónomos, así como partidos regionalistas, independentistas y de corte islámico. Algunas candidaturas presentan propuestas singulares, como Escaños en Blanco, que propone no ocupar sus escaños, o Soberanía Alimentaria España, que defiende al sector primario.

En última instancia, las elecciones andaluzas se juegan entre PP y PSOE. Como mucho, el abanico se abre a sus posibles socios de Gobierno, dando forma a dos bloques amplios: derecha e izquierda.

Apenas cinco partidos tienen posibilidades de entrar en el Parlamento, según el último Barómetro de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra): los dos ya mencionados, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía.

Estas formaciones son también de las pocas que sabría mencionar un andaluz medio si se le preguntara por la calle. Y es muy posible queni siquiera recordara más de tres. De algunos no podrían decir el nombre del candidato.

Según las encuestas, apenas un 20% de los andaluces conoce al candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García. Y a Manuel Gavira, cabeza de cartel en Vox, menos de un tercio.

No obstante, hay vida más allá de los partidos con opciones reales de agarrar escaño. Vida casi subterránea, una actividad muy alejada de los focos, con expectativas de pocos miles o cientos de votos. Decenas incluso.

Hasta 25 partidos concurren a los comicios del 17 de mayo. Ese es el número de candidaturas registradas en la Junta Electoral de Andalucía, que también refleja la formación de tres coaliciones: Por Andalucía, Andalucistas-Pueblo Andaluz y Huelva Existe, que se presenta solo en la provincia homónima.

Dentro de las candidaturas minoritarias, hay algunas más conocidas, ya sea por ser formaciones con décadas de trayectoria o emergentes en el panorama nacional. Es el caso de Falange Española de las JONS, Partido Comunista del Pueblo Andaluz o Se Acabó la Fiesta, la apuesta de Alvise Pérez para las ocho provincias.

Las apuestas uniprovinciales

Varios partidos optan por concentrar esfuerzos en una provincia, de la que suelen ser voceros locales o provinciales: Alternativa Malagueña, Izquierda por Almería, 100x100 (Cádiz), Jaén Merece Más, que quiere marcarse un 'Teruel Existe', Almerienses Regionalistas...

Otros muchos son de corte regionalista e incluso independentistas: es el caso de Nación Andaluza, que cosechó 2.839 votos en 2022. Para el Partido Andalusí, el objetivo es divulgar el "humanismo islámico" desde su sede en Algeciras.

Otros partidos son completamente desconocidos y algunos de ellos traen planteamientos curiosos que se salen de los grandes ejes o que defienden a distintos colectivos.

En el primer caso encontramos Escaños en Blanco para dejar Escaños Vacíos. Su propuesta es "dar representación a las voces críticas" con el sistema electoral. Piden el voto de quienes apuestan por votar en blanco, nulo o abstenerse.

Su programa consta de un artículo único: "No tomaremos posesión del cargo". En caso de salir elegidos, no aceptarán remuneración económica ni subvenciones. Se presentan en las ocho provincias y en 2022 obtuvieron 4.617 votos.

Por su parte, Soberanía Alimentaria España "no se identifica con el eje derecha-izquierda". El partido defiende "la soberanía alimentaria que tanta falta hace a nuestro sector primario y consumidores". Tienen lista solo en Almería.

Por Sevilla se presenta la formación Boulé. Su nombre hace referencia al consejo de 500 ciudadanos que marcaba la agenda de la asamblea Popular en la antigua Atenas.

En una línea "humanista y transversal" se mueve el partido Por un mundo más justo. Entre sus méritos, el grupo destaca la puesta en marcha de la ILP para la regularización extraordinaria de extranjeros.

En el caso de Partido Autónomos, así como de Jubilados por el Futuro, Dignidad y Democracia, encontramos formaciones compuestas por integrantes de estos colectivos, que defienden dichos intereses, amén de ofrecer soluciones generales. Obtuvieron 2.180 y 348 votos en 2022, respectivamente.

Contra la "ineptocracia"

Fundado en 2019, el partido Jubilados aboga por acabar con la "ineptocracia" en la clase política. Apelan a su experiencia desde profesiones liberales como la medicina, la economía o la abogacía.

Se presentan solo por Granada, mientras que Autónomos busca votos en Almería y Cádiz. "¿Sientes que el gobierno ni te escucha, ni te valora? ¿Estás cansado de trabas y abusos fiscales? ¿Ves peligrar el futuro de tu negocio y de tu familia?", preguntan al ciudadano desde su web.

Todas estas formaciones han cumplido con los requisitos que exige la Ley electoral para concurrir a las autonómicas. Estar inscritos en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, ya sea como partido, coalición o agrupación de electores.

Cada partido presenta ante la Junta Electoral un representante general y un suplente. A partir de ahí confeccionan una lista cremallera, es decir, paritaria entre hombres y mujeres.

Las agrupaciones deben evitar logos que generen confusión con instituciones o símbolos del Estado, así como semejanza con los distintivos de otros partidos.

Una vez cerrada la convocatoria, poco pueden hacer los 'David' de este 17-M contra 'Goliat'. Más allá de su capacidad de movilización, que suele ser ínfima, y de sus presupuestos raquíticos, las formaciones nuevas o sin representación pueden contar con 10 minutos de propaganda electoral en Canal Sur.