Juanma Moreno rozaría la mayoría absoluta ante un PSOE y Vox estancados, según el 'CIS andaluz'

Las claves nuevo Generado con IA Juanma Moreno (PP) rozaría la mayoría absoluta en las próximas elecciones andaluzas, con entre 54 y 57 escaños y un 42,8% de los votos. El PSOE, liderado por María Jesús Montero, obtendría solo el 21% de los votos y caería a 26-27 escaños, su peor resultado histórico en Andalucía. Vox se mantiene como tercera fuerza con un 15% de apoyo, aumentando solo 1,5 puntos respecto a las anteriores autonómicas. La coalición Por Andalucía, que agrupa a IU, Podemos y Sumar, sería la cuarta fuerza con un 7,8% de los votos.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, rozaría su segunda mayoría absoluta en las próximas elecciones del 17 de mayo, según según el barómetro de la fundación andaluza Centra.

El ente regional, dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, también conocida como el 'CIS andaluz', va en la línea de las últimas encuestas publicadas por varios medios, entre ellos EL ESPAÑOL.

En concreto, Moreno lograría un 42,8% de los apoyos, apenas tres décimas menos del resultado logrado en junio de 2022, un dato que lo situaría entre los 54 y 57 escaños. La mayoría en el Parlamento autonómico está en 55 y actualmente cuenta con 58.

Por tanto, no da por garantizada la mayoría, aunque sí próxima. Unos datos que coinciden con el mensaje de los populares para que nadie se quede en casa el próximo 17 de mayo porque cada voto cuenta.

El candidato del PP andaluz obtendría estos resultados a costa del estancamiento de PSOE y VOX.

En concreto, su homóloga en el PSOE, María Jesús Montero, concentrarían el 21% de los sufragios y caería hasta los 26-27 escaños. Tres menos que los conseguidos por el anterior candidato, Juan Espadas, que ya de por sí fueron los peores de la historia de este partido.

El crecimiento de Vox es mínimo si se compara con el cosechado por la formación de Santiago Abascal en comunidades como Extremadura y Aragón. En concreto, esta formación repetiría como tercera fuerza más votada en la comunidad, con el 15% de los sufragios, 1,5 puntos más que los obtenidos en las últimas autonómicas.

Por Andalucía, la coalición de IU, Podemos y Movimiento Sumar, entre otras fuerzas de izquierdas sería la cuarta fuerza con el 7,8% de apoyo, una décima de puntos más que en junio de 2022.

El sondeo se realizó entre los pasados días 27 de febrero y 12 de marzo, antes de la convocatoria electoral, a una muestra de 3.600 personas residentes en Andalucía mayores de edad.