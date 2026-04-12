Aparatoso accidente en pleno centro de Granada: cuatro jóvenes heridos al chocar contra un árbol

Cuatro personas han resultado heridas en la madrugada de este domingo tras colisionar su vehículo contra un árbol en Granada capital, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

La sala coordinadora ha detallado que el siniestro vial ha tenido lugar sobre las 03:30 horas en la calle Gran Vía de Colón cuando un vehículo, por circunstancias que se desconocen, perdió el control y colisionó con un árbol.

Los servicios sanitarios atendieron y trasladaron al hospital de Neurotrauma a dos varones de 22 y 48 años y a dos mujeres de 21 y 22 años de edad. Asimismo, ha indicado que fue necesaria la intervención de los efectivos de extinción de incendios, rescate y salvamento para trocear el árbol que obstaculizaba la vía.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Policía Nacional, de la Policía Local, de Bomberos y de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil.