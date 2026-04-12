Aparatoso accidente en pleno centro de Granada: cuatro jóvenes heridos al chocar contra un árbol
Los servicios sanitarios atendieron y trasladaron al hospital a dos varones de 22 y 48 años y a dos mujeres de 21 y 22 años de edad.
Más información: Muere un hombre en la A-7 en Nerja tras chocar un camión contra un coche parado en el arcén
Las claves
nuevo
Generado con IA
Cuatro jóvenes resultaron heridos tras chocar su vehículo contra un árbol en la calle Gran Vía de Colón, en Granada.
El accidente ocurrió sobre las 03:30 horas de la madrugada del domingo, cuando el coche perdió el control por causas desconocidas.
Las víctimas, dos hombres de 22 y 48 años y dos mujeres de 21 y 22 años, fueron trasladadas al hospital de Neurotrauma.
Bomberos tuvieron que trocear el árbol para despejar la vía y participaron junto a Policía, Protección Civil y servicios sanitarios en la intervención.
Cuatro personas han resultado heridas en la madrugada de este domingo tras colisionar su vehículo contra un árbol en Granada capital, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.
La sala coordinadora ha detallado que el siniestro vial ha tenido lugar sobre las 03:30 horas en la calle Gran Vía de Colón cuando un vehículo, por circunstancias que se desconocen, perdió el control y colisionó con un árbol.
Los servicios sanitarios atendieron y trasladaron al hospital de Neurotrauma a dos varones de 22 y 48 años y a dos mujeres de 21 y 22 años de edad. Asimismo, ha indicado que fue necesaria la intervención de los efectivos de extinción de incendios, rescate y salvamento para trocear el árbol que obstaculizaba la vía.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Policía Nacional, de la Policía Local, de Bomberos y de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil.