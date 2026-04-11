Una pelea en una discoteca del municipio gaditano de Barbate acaba con un fallecido y un detenido

Imagen de la zona donde se ubica el local nocturno donde ocurrieron los hechos en Barbate (Cádiz). EP.

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 42 años ha fallecido la madrugada del sábado en una discoteca de Barbate tras una pelea. La Guardia Civil ha detenido a otro varón como presunto responsable del fallecimiento. La víctima presentaba heridas compatibles con un traumatismo craneoencefálico. El caso está siendo investigado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial y la instrucción se ha declarado secreta.

Un hombre de 42 años ha muerto la madrugada de este sábado en una discoteca del municipio gaditano de Barbate. La Guardia Civil ha detenido a otro varón como presunto responsable del fallecimiento.

Según ha indicado la Benemérita, la causa de la muerte podría ser una pelea ocurrida en el local de ocio nocturno, ya que el cuerpo de la víctima presenta heridas compatibles con un traumatismo craneoencefálico.

El aviso se recibió en torno a las 04:00 horas de la madrugada por parte del Instituto Armado. En la llamada se informaba de la presencia de un hombre inconsciente en la discoteca, ubicada en la calle Delfín, en las inmediaciones del paseo marítimo.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y de los servicios sanitarios.

Finalmente, fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento del hombre de 42 años en el mismo lugar en el que ocurrió el trágico suceso.

Los facultativos comprobaron que se trataba de una muerte no natural, por lo que se activó el protocolo judicial.

La Guardia Civil ha indicado que ha abierto una investigación para esclarecer las causas de su muerte.

La instrucción, que se ha declarado Secreta, corre a cargo del Equipo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de esta Comandancia.