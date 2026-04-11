Noche trágica en El Ejido: un muerto y dos heridos en un accidente de tráfico

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil de Tráfico durante una actuación.

Las claves nuevo Generado con IA Un vehículo volcó en Camino de Puesto Rubio, en el barrio de San Juan de El Ejido, la noche pasada. El accidente dejó un fallecido y dos hombres heridos de 29 y 36 años de edad. El coche colisionó contra una farola y los ocupantes quedaron atrapados en su interior. Al lugar acudieron servicios de emergencia, bomberos, Guardia Civil y Policía Local.

Una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas tras volcar un vehículo anoche en la localidad almeriense de El Ejido, según informa el 1-1-2.

De acuerdo con los datos de este organismo, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, sobre las 21:00 horas, el 1-1-2 atendió una llamada de socorro que alertaba de un turismo volcado en Camino de Puesto Rubio, en el barrio de San Juan.

Los alertantes informaban de que el vehículo había colisionado con una farola. Pedían asistencia sanitaria urgente para varias personas heridas de gravedad atrapadas en su interior.

La sala coordinadora movilizó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a los Bomberos del Consorcio del Poniente, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Hasta el lugar se desplazó una UVI móvil y un Dispositivo de Cuidados Críticos y de Urgencias (DCCU). El siniestro se saldó con un fallecido y dos heridos, dos varones de 29 y 36 años. No han trascendido más datos de la persona fallecida.