Moreno presume de un Gobierno "que no está en el politiqueo" frente al "bloqueo" y los "líos" del PSOE y Vox

Juanma Moreno, con la Alhambra a su espalda, junto a varios de los candidatos del PP a las elecciones andaluzas.

Las claves nuevo Generado con IA Juanma Moreno destaca la gestión del Gobierno andaluz frente al "bloqueo" y los "líos" de PSOE y Vox, presentando las elecciones del 17 de mayo como una elección de modelo para Andalucía. Moreno critica a los partidos que, según él, buscan romper la estabilidad y la convivencia, y pone como ejemplo negativo la parálisis institucional en Extremadura. El presidente andaluz subraya la creación de casi 600.000 empleos y la bajada de impuestos, defendiendo su modelo de gestión eficaz, moderna y social. Moreno reivindica la sensibilidad y empatía en su equipo, y rechaza medidas ideológicas en vivienda, asegurando que han dificultado el alquiler de miles de viviendas.

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha lanzado este sábado en Granada un mensaje de advertencia hacia los votantes andaluces: el 17 de mayo no se elige solo un gobierno regional, sino el modelo que se quiere para Andalucía.

"Hay dos fuerzas políticas que van a intentar por todos los medios romper la estabilidad, la concordia y la convivencia que hemos creado", ha asegurado en una alusión indirecta al PSOE y a Vox.

Para el dirigente andaluz, el 17 de mayo es un referéndum sobre el rumbo que debe tomar la comunidad.

El presidente ha hablado de partidos que no tienen programa de gobierno y que solo tienen un objetivo: "romper la estabilidad".

La referencia a la parálisis de seis meses en Extremadura, a la ausencia de gobierno estable y a la dificultad para atraer inversores, sirve como ejemplo negativo frente al modelo andaluz.

En ese contexto, Andalucía se presenta como contrapunto: un gobierno consolidado que se dedica a la gestión constante. "Somos un gobierno que no está en el politiqueo, sino en los problemas de los ciudadanos", ha añadido.

Y ha criticado a quienes vienen "a pasar un trámite, obligados, por eso no dejan su escaño en el Congreso", en alusión a la candidata del PSOE andaluz, María Jesús Montero. "Pero para nosotros no es un trámite; es el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos lo que nos jugamos y con eso no se puede jugar", ha sentenciado.

Moreno ha mostrado su lado más personal hablando de sensibilidad, de empatía y de compasión como valores centrales de su equipo.

"No me avergüenzo de ser una persona sensible. Me enorgullece que mi equipo lo sea", ha dicho, ligando esa sensibilidad al compromiso con los ciudadanos y la necesidad de que los candidatos “sientan los problemas como si fueran propios”. Incluso, ha instado a los 109 integrantes de las candidaturas del PP andaluz a dar un paso al lado si no están convencidos de ello.

Sanidad, impuestos

En un discurso cargado de referencias a la sanidad, los impuestos, la vivienda y la innovación, ha presentado a Andalucía como el laboratorio de una gestión eficaz, moderna y social, subrayando la creación de casi 600.000 oportunidades laborales y la reducción del desempleo durante 59 meses consecutivos.

En el ámbito nacional, ese mensaje golpea a un gobierno de coalición que ha visto subir año tras año los impuestos, especialmente a la clase media trabajadora, y que ha sido duramente criticado por la coalición andalucista.

El presidente ha aprovechado la apertura de la declaración de la renta para reforzar su compromiso de seguir bajando cargas fiscales, frente a lo que califica de "asfixia" económica en el resto del país.

Todo ello en una defensa cerrada de la labor realizada hasta el momento, situación que contrasta con la imagen de "bloqueo" que se proyecta desde otras comunidades, como Extremadura, de la que, de manera indirecta, hace responsable a Vox.

Su intervención también ha sido un ejercicio de análisis de gestión pública: el Ejecutivo andaluz se autodefine como un gobierno que ha tomado los servicios públicos en una situación "muy complicada" y ha logrado situar la sanidad por encima de la media nacional, tras años de recortes.

En el tema de la vivienda, ha rechazado que la solución pase por tomar medidas ideológicas, que han provocado que un 30% de las viviendas que podría haberse puesto en alquiler no lo hayan hecho.