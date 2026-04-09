El Tribunal Supremo rebaja de 21 a 13 años las condenas por la violación grupal de Pulpí (Almería)

Las claves nuevo Generado con IA El Tribunal Supremo ha rebajado de 21 a 13 años y medio la condena a los tres responsables de la violación grupal de Pulpí (Almería) en 2022. La sentencia unifica criterio y establece que estas agresiones deben tratarse como un solo delito continuado, salvo circunstancias excepcionales. La decisión no ha sido unánime: cuatro magistrados han mostrado su desacuerdo y abogan por condenas independientes por cada agresión cometida. El Supremo argumenta que la nueva interpretación evita penas superiores a las previstas para homicidio o asesinato y limita el poder punitivo del Estado.

El Tribunal Supremo ha reducido la condena a los tres responsables de la violación grupal ocurrida en Pulpí (Almería) en 2022, pasando de 21 años de prisión a 13 años y medio.

La sentencia establece como criterio general que este tipo de agresiones sean tratadas como un único delito continuado, salvo circunstancias excepcionales, en lugar de sancionarse como múltiples delitos independientes.

De este modo, en vez de imponer a cada acusado 9 años por una agresión sexual agravada por la participación en grupo, más 12 años adicionales como cooperadores necesarios en las violaciones llevadas a cabo por los otros dos, el tribunal les aplica una pena única de 13 años y medio como coautores de un delito continuado.

Esta decisión ha sido adoptada por el Pleno de la Sala de lo Penal del Supremo en una resolución redactada por el magistrado Antonio del Moral, aunque no ha sido unánime: cuatro magistrados han formulado un voto discrepante, entre ellos, el propio presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, que estaba en contra de la decisión.

Los hechos se remontan a mayo de 2022, cuando los tres acusados, de origen magrebí, coincidieron con la víctima, una chica de 30 años extranjera de vacaciones en España, en la playa de San Juan de los Terreros. Después de compartir unas cervezas, la condujeron a un lugar apartado donde la agredieron sexualmente de forma sucesiva, mientras los otros la inmovilizaban.

Concretamente todo sucedió la noche del 22 de mayo de 2022. Ese día, el 112 recibió una llamada de un particular, que avisaba de que había encontrado a la mujer, la cual decía haber sido agredida sexualmente en un espigón de la playa.

La mujer fue encontrada en la calle Pisuerga, entre las playas de La Entrevista y El Cipotón. Posteriormente fue atendida en el Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa, para luego interponer una denuncia ante la Guardia Civil, de los hechos de los que había sido víctima.

Los tres fueron condenados inicialmente por la Audiencia Provincial de Almería en una sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó, y que ahora ha sido revisada por el Supremo.

En su resolución, la Sala reconoce que la jurisprudencia ha oscilado en exceso a lo largo del tiempo, generando respuestas dispares que hacían necesario fijar un criterio uniforme.

De hecho, la sentencia recuerda que en el caso de la Manada de Pamplona ya se lamentó que las acusaciones no hubieran planteado la figura del cooperador necesario para las agresiones cometidas por cada uno de los acusados, lo que impidió explorar esa vía.

El Supremo establece ahora que, como regla general, debe aplicarse la figura del delito continuado, salvo que exista una ruptura temporal significativa u otras circunstancias que justifiquen un tratamiento distinto. En este caso concreto, el tribunal considera que no concurre ninguno de esos factores. La sentencia aclara también que, en los supuestos más graves, esta interpretación permite alcanzar penas de hasta 18 años y 9 meses.

Asimismo, el fallo advierte de que, de no adoptarse este criterio, las condenas en agresiones grupales superarían sistemáticamente los 20 años de prisión, cifra que rebasa las penas previstas para el homicidio y se equipara a las del asesinato. En ese sentido, la resolución apunta que es necesario establecer límites al poder punitivo del Estado, aunque la capacidad de delinquir no los tenga.

Por otro lado, la Sala determina que todos quienes participen en una agresión sexual empleando violencia o intimidación deben ser considerados coautores, con independencia de si llevaron a cabo o no actos de naturaleza sexual.

Frente a estas conclusiones, el voto particular suscrito por los magistrados Martínez Arrieta, Ana Ferrer, Susana Polo y Andrés Palomo defiende el criterio contrario: en agresiones sexuales cometidas por varios individuos, la regla general debe ser condenar por tantos delitos como agresiones se hayan producido.

Los magistrados discrepantes subrayan además la especial brutalidad de los hechos, que a su juicio justificaría imponer condenas separadas por cada una de las tres agresiones. También rechazan que se invoque la desproporción de la pena como argumento, dado que esa valoración corresponde al legislador y no a los tribunales.