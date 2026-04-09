El PSOE andaluz cuadra sus listas electorales más difíciles, con "muchos compañeros", poco sitio y un alto 'cupo susanista'

El objetivo del partido es evitar mostrar crisis interna en plena pre-campaña, apostando por la unidad y la revitalización de las agrupaciones locales.

Cádiz destaca como foco de especial malestar y división entre oficialistas y renovadores, mientras otras provincias han logrado más consenso en sus candidaturas.

María Jesús Montero renovará seis de los ocho cabezas de lista respecto a los anteriores comicios, incluyendo en puestos clave a miembros del 'cupo susanista'.

El PSOE andaluz afronta fuertes tensiones internas para cerrar sus listas electorales, con un alto número de aspirantes y poco espacio disponible.

Ha llegado la hora de poner las cartas boca arriba en el PSOE andaluz. Frente a la placidez con que el PP ha afrontado la elaboración de sus listas electorales, la formación socialista ha pasado una semana de tensiones.

También de contradicciones en un contexto, además, de malas expectativas. No obstante, en las Comisiones Ejecutivas Provinciales, aprobadas este miércoles, ya quedó claro que habrá muchos cambios.

En concreto, María Jesús Montero va a renovar a seis de sus ocho cabezas de lista respecto a los anteriores comicios del 19 de junio de 2022 y donde más tensión se ha respirado ha sido en Cádiz. "Cádiz-Herzegovina", llegó a bautizarla el expresidente José Antonio Griñán.

Además, ha incluido en puestos de salida a varios militantes del 'cupo susanista', que tuvieron responsabilidades destacadas durante la etapa de la ahora senadora Susana Díaz.

De este modo, sólo repiten como números la vicesecretaria general, María Márquez, por Huelva, y el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, por dicha provincia.

El proceso arrancó el lunes con las asambleas locales, a la que siguen las provinciales, que elevan sus propuestas al Comité Director, encargado de cerrar las listas este viernes y aprobarlas el sábado.

El lunes 13 es la fecha límite para registrarlas definitivamente en las juntas electorales. Hasta entonces, han sido muchas horas de telefonazos, nervios, egos y nombres que entran y salen.

El objetivo es que todo eso pase de manera subterránea y el partido no muestre síntomas de crisis interna en plena pre-campaña.

Sin embargo, esas tensiones sí han existido y existen. Para empezar, el espacio es reducido, solo optarán a escaño los primeros que vayan por cada provincia y las listas son cremallera.

Si se atiende al último Barómetro andaluz, solo entre 28 y 30 candidatos acabarían entrando en el Parlamento.

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, aseguraba este miércoles que hay "muchos compañeros con ganas de estar" en las listas. Montero insiste en apelar a la "unidad" y a la "democracia interna" frente al "dedazo" de otros partidos.

El encaje más sutil es el que atañe a las distintas corrientes. No todas las provincias están alineadas perfectamente con la línea oficialista y hay todavía importantes activos que entroncan con Susana Díaz.

De hecho, se ha asumido a la hora de elaborar estas listas una suerte de 'cupo susanista' para evitar que las tensiones se disparen y el partido salga resentido justo antes de lanzarse a la batalla electoral.

Dudas sobre el "nivel" de los candidatos

Cádiz es uno de los grandes focos de tensión en la elaboración de listas. De hecho el orden aprobado este miércoles puede cambiar cuando se aprueben las definitivas. Fuentes socialistas confirman a EL ESPAÑOL que hay "mucho malestar" en la provincia.

Allí se libró una importante 'batalla' entre oficialistas y renovadores hace un año. Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque, salió reelegido como secretario general provincial por un escaso margen.

Las fuentes consultadas dudan de la "solvencia y nivel" de los nombres que se barajan y que tendrán que "medirse" con nada menos que Antonio Sanz, mano derecha de Juanma Moreno.

La propia división en la federación lastra la unidad. El mensaje es de desánimo: "Así, ¿quién va a hacer la campaña?".

En los puestos de salida estarían Juan Cornejo, actual secretario de Organización de la Ejecutiva provincial socialista, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Medina Sidonia e hijo de Juan Cornejo, histórico dirigente del partido en la provincia y en Andalucía, muy cercano a Susana Díaz.

Le seguiría Rocío Arrabal, mientras que en la tercera posición estaría Fernando López Gil, natural de San Fernando y figura relevante en el equipo de Montero. De ahí que el orden aún pueda cambiar y que este la encabece.

Las demás listas se han aprobado con más consenso. La que irá por Sevilla también guardará un equilibrio sensible.

Encabezada por María Jesús Montero, estará acompañada por Rafael Recio de número dos e incluirá a Verónica Pérez, en quinto lugar, una histórica del 'cupo susanista'.

El resto de las provincias

En Almería, será el secretario de Organización del PSOE provincial, José Nicolás Ayala, quien encabece la candidatura socialista.

La alcaldesa del municipio cordobés de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, liderará la lista de los socialistas por la provincia de Córdoba en los próximos comicios andaluces, ocupando el lugar de la exalcaldesa de la capital cordobesa Isabel Ambrosio.

Todo ello, a pesar de que la secretaria provincial del partido, Rafi Crespín, se había ofrecido para ser la número uno de la lista. Como número dos concurrirá el portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales.

En Granada, concurrirá como número uno la secretaria de Igualdad del PSOE-A, Olga Manzano, quien sucede como cabeza de cartel a quien fuera secretario de Organización del PSOE-A y alcalde de Maracena Noel López.

En el caso de Jaén, el presidente de la Diputación Provincial y exsecretario general de los socialistas jiennenses, Paco Reyes, encabezará la lista del PSOE, y la portavoz parlamentaria, Ángeles Férriz, irá como número dos.

Huelva también es una provincia polémica. Estará encabezada por María Márquez, seguida por el parlamentario Mario Jiménez. Finalmente no irá en las listas el actual diputado andaluz Enrique Gaviño, que se perfila como candidato a la Alcaldía de la ciudad.

Finalmente, también se mantiene como número uno respecto a las elecciones de 2022 el parlamentario Josele Aguilar al frente de la candidatura por Málaga, donde concurrirá de número dos la portavoz del PSOE malagueño, Ana Villarejo.

El objetivo, más allá de concurrir a las elecciones, es revitalizar las agrupaciones locales con el fin de que entren en la dinámica de la campaña y movilicen a la izquierda. Sobre todo porque en la primavera de 2027 se medirán los alcaldes ante las urnas.

Sin embargo, la inclusión de muchos de esos nombres deja entrever en qué manos puede quedar el PSOE andaluz si finalmente María Jesús Montero no decide continuar en Andalucía si el presidente andaluz, Juanma Moreno, consigue la mayoría absoluta.