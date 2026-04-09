La 'profesora' Teresa Rodríguez aparca su retirada de la política para sumarse a las listas de Adelante Andalucía por Cádiz

En las elecciones autonómicas de 2022, Adelante Andalucía superó en Cádiz a la coalición Por Andalucía.

Rodríguez y 'Kichi' regresaron a la docencia tras dejar la política, aunque él no figura en la lista actual.

Su presencia en la candidatura es simbólica, ya que las opciones del partido se estiman en 2 o 3 escaños.

Teresa Rodríguez vuelve a la política como número 14 en la lista de Adelante Andalucía por Cádiz.

Tanto Teresa Rodríguez como José María González 'Kichi', su pareja y correligionario, defendieron siempre que la política era "para un rato". Llegar, hacer e irse; nunca quedarse.

Esa actitud, así como la de mantenerse apegados al 'pueblo', les situó como némesis de la otra gran pareja de la nueva izquierda: Pablo Iglesias e Irene Montero. Entre ambos hubo pildorazos y hasta críticas abiertas.

No obstante, los gaditanos estuvieron casi una década en política antes de bajarse de la primera línea. 'Kichi' lo dejó en 2023, al término de su mandato como alcalde de Cádiz.

Rodríguez se apeó antes: en 2022 dejó el escaño en el Parlamento andaluz y la portavocía de Adelante Andalucía, la formación surgida al calor (y al encontronazo) de Podemos.

Ambos regresaron a las aulas como profesores de instituto en Puerto Real: ella de Lengua y Literatura y él de Geografía e Historia.

Ahora, Teresa Rodríguez ha decidido reaparecer en política, aunque sea de una manera testimonial.

La exdiputada aparece como número 14 de la candidatura de Adelante Andalucía por la provincia de Cádiz, que encabeza José Ignacio García Sánchez. Catorce de quince, es decir, cerrando la lista cremallera.

'Kichi' no se suma a la campaña

José María González 'Kichi' no aparece en la lista, a diferencia de lo que sí ocurrió en julio de 2023, cuando la pareja regresó a la política solo unos meses después de dejarla como gesto de apoyo a Adelante Andalucía en las Generales de ese año.

La presencia de Rodríguez en la candidatura es meramente simbólica, ya que las opciones de Adelante se sitúan en 2 o 3 escaños.

Habrá que ver hasta qué punto la profesora se suma a los actos de campaña para tratar de atraer voto frente a la coalición Por Andalucía.

Cádiz es el gran bastión de la modesta candidatura de izquierda anticapitalista. En las últimas elecciones autonómicas de 2022 arrancaron en la provincia los 41.488 votos que le valieron uno de los dos escaños obtenidos.

Allí lograron superar al bloque de Por Andalucía, la formación con la que vienen compitiendo por un espacio parecido y exiguo.