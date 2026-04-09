Montero abre la puerta a "alguna ligera modificación" en las listas del PSOE a las elecciones andaluzas

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta, María Jesús Montero, junto al secretario general en Málaga, Josele Aguilar, durante la visita que ha realizado este jueves al municipio de Casares (Málaga). EFE

Las claves nuevo Generado con IA María Jesús Montero reconoce la posibilidad de realizar ligeras modificaciones en las listas del PSOE para las elecciones andaluzas. La candidata destaca que el proceso de elaboración de las listas es normal en democracia y admite cierto malestar interno por la competencia por los puestos de salida. Montero subraya que la mayoría de las listas han sido consensuadas y que lo importante es el trabajo en equipo de cara a las elecciones en Andalucía. El proceso de selección de candidatos aún no ha finalizado y se están valorando posibles ajustes en el orden de las candidaturas.

La confección de las listas con las que el PSOE concurrirá a las próximas elecciones andaluzas no está siendo un paseo completo para María Jesús Montero.

La secretaria general y candidata a la Presidencia de la Junta ha defendido este jueves la "normalidad democrática" del proceso, al tiempo que ha reconocido el descontento de algunos de los compañeros de la formación. En este contexto, lejos de dar por cerrado el proceso, ha dejado la puerta abierta a cambios en el orden de las candidaturas de algunos territorios.

"Yo diría que hay algún compañero que pudiendo querer componer las listas, el hecho de que haya habido otros que se han incorporado a esas posiciones de salida que tienen más capacidad de poder conseguir el acta de diputado, es lógico, en cualquier partido democrático", ha dicho.

Ha enmarcado ese malestar en la competencia por los puestos de salida en un partido que cuenta con "muchas personas capacitadas, con talento" y "con ganas". Aun así, ha insistido en que es una situación que se vive "con absoluta normalidad".

La candidata socialista ha dejado claro que el proceso aún no ha concluido y que pueden producirse ajustes. "Hasta el viernes no termina el proceso de elaboración de listas y esto yo creo que también es importante respetarlo. Ha sido el momento de las agrupaciones, el momento de la provincia y ahora llega el momento de la lista regional y también del federal, que tiene su papel que decir", ha remarcado.

En ese contexto, ha precisado que "en líneas generales todas las listas han sido consensuadas con la dirección regional" y ha admitido que "solamente alguna pueda sufrir algún tipo de ligera modificación en el orden de las personas que la componen".

Montero ha querido rebajar la importancia de las pugnas personales: "No es importante para nosotros la persona con nombres y apellidos, lo importante es que somos un equipo y ese equipo lo va a dar todo para que el próximo 17 de mayo tengamos un cambio necesario en la Junta de Andalucía".