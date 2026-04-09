Choque por Adamuz: Montero denuncia el "silencio" de la Junta, pero evita hablar del informe de la Guardia Civil

Las claves nuevo Generado con IA María Jesús Montero exige a la Junta de Andalucía que entregue toda la información sobre la actuación de los servicios de emergencia en el accidente ferroviario de Adamuz. Montero critica el "silencio" de la Junta respecto a sus competencias y la falta de datos sobre la respuesta del 061 y el 112. Evita valorar el informe de la Guardia Civil que cuestiona aspectos técnicos del accidente y pide que los expertos trabajen con independencia. La dirigente socialista considera clave aclarar si hubo fallos en el sistema de emergencias y reclama total transparencia para esclarecer las causas del siniestro.

La secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha reclamado este jueves al Gobierno andaluz que facilite toda la información disponible sobre la actuación de los servicios de emergencia en el accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas.

En declaraciones a los medios, ha defendido que el Gobierno de España ya ha puesto "todos los datos y evidencias" a disposición de la comisión de investigación y ha acusado a la Junta de "especular" mientras mantiene "silencio" sobre sus propias competencias.

Montero ha evitado valorar en detalle el último informe de la Guardia Civil remitido al juzgado, que cuestiona aspectos técnicos como los controles de soldadura o el funcionamiento de las alarmas, y ha insistido en la necesidad de "dejar trabajar a los expertos".

A su juicio, se trata de "temas muy complejos técnicamente" y lo importante es que las comisiones de investigación, tanto en España como en el ámbito europeo, dispongan de toda la documentación para aclarar qué ocurrió y qué se puede aprender de cara al futuro.

La dirigente socialista ha centrado sus críticas en la gestión de la Junta, a la que ha reprochado no aportar la información requerida sobre los servicios de emergencia.

"Se ha pedido información respecto a la tensión que se recibió por parte del 061, por parte del 112, es decir, de los servicios de emergencia y de los servicios sanitarios”, ha recordado.

En concreto, ha señalado que es "muy importante" aclarar si hubo o no "caída del sistema que gestiona la Junta de Andalucía" y si, como han apuntado algunos testimonios, los trabajadores "tuvieron que tirar de su propia agenda de bolsillo para poder llamar a los servicios de emergencia".

"Llama la atención que algunos permanentemente digan que quieren conocer la verdad pero, cuando se le piden los datos, no los proporcionen", ha afirmado.

Montero ha advertido de que "en demasiadas ocasiones se está intentando sesgar el análisis de lo que ha ocurrido" y ha insistido en que hay que saber “qué pasó con las vías”, si hay elementos que permitan mejorar la seguridad ferroviaria o si se trata de una "fatalidad en la que diversas circunstancias concurrieron" hasta provocar el siniestro.