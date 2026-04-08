La Junta de Andalucía estudia el informe de la Guardia Civil sobre Adamuz para valorar si emprende más acciones legales

La Junta reafirma su apoyo a las familias de las 46 víctimas mortales del accidente.

Se señala a Adif por la falta de alerta automática tras caídas eléctricas compatibles con una rotura horas antes del accidente.

El informe confirma que la rotura de un raíl o soldadura es la principal línea de investigación y descarta hipótesis como sabotaje o error humano.

La Junta de Andalucía analizará el informe de la Guardia Civil sobre Adamuz para valorar si toma nuevas acciones legales.

La Junta de Andalucía va a mirar con lupa el último informe de la Guardia Civil sobre Adamuz, que confirma que la vía se rompió de noche y que no hubo alerta por problemas en la señalización, para decidir si avanza con otras medidas legales tras haber iniciado trámites para personarse en la causa que investiga el siniestro.

Lo ha anunciado la portavoz del Gobierno de Juanma Moreno, Carolina España. "Después de lo que hemos conocido lo que está claro es que es necesario y urgente que se llegue al final de la investigación", ha incidido.

En el más reciente informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los agentes subrayan que la posible rotura de un raíl o una soldadura es ya la "principal línea de investigación," quedando descartadas las demás hipótesis (desde una acción de sabotaje terrorista a la imprudencia de algún maquinista).

Ahora, se centra en la posibilidad de que la vía por la que circulaba el Iryo siniestrado llevara rota varias horas antes del siniestro, por las caídas de tensión registradas la noche anterior al accidente.

Además, reprocha a Adif que su sistema de señalización no alertara automáticamente de una caída eléctrica compatible con una rotura horas antes del accidente.

"Vamos a analizar la información y ya veremos si es necesario adoptar medidas alternativas", ha comentado al respecto España, que hace un mes anunció que la Junta se personará en la causa que investiga el accidente como acusación particular.

Es una petición iniciada por el equipo de Juanma Moreno que, no obstante, aún no ha sido aceptada por la jueza de Montoro que instruye la causa.

Cabe recordar que hace apenas dos semanas la jueza rechazó la personación como acusación popular de los ayuntamientos de Huelva y de Punta Umbría, que han recurrido la decisión.

Sea como fuere, España ha enfatizado que la Junta seguirá "al lado" y acompañando a los familiares de las 46 víctimas mortales del accidente.