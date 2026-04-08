Juanma Moreno, encumbrado por el CIS, frena la euforia: "Por 15.000 votos podemos perder la mayoría absoluta"

María Jesús Montero, candidata del PSOE, es la cuarta peor valorada y atribuye el progreso andaluz al Gobierno central.

El PP busca movilizar a su electorado y apela al voto útil ante la posible pérdida de escaños por el reparto provincial.

El CIS otorga una alta valoración a la gestión de Moreno, duplicando la de Pedro Sánchez en Andalucía.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, insiste en el mensaje de que cada voto cuenta el próximo 17 de mayo. Tanto, que cree que por 15.000 papeletas se puede jugar la mayoría absoluta.

El presidente andaluz hizo esta reflexión unas horas antes de que el CIS de Tenzanos también se sumara al juego de las expectativas.

El Centro de Investigaciones Sociológicas publicó este martes un avance de resultados de la encuesta 'Actitudes y demandas de los andaluces tras las inundaciones’. Una encuesta temática y, pese a su título, con gran calado electoral.

El estudio arroja resultados muy optimistas para el PP, tanto que pueden llamar a la euforia, que los de Juanma Moreno intentan rebajar, y movilizar a la izquierda.

De los datos se extrae que su gestión al frente de la Junta en los últimos cuatro años cosecha casi el doble en valoración positiva que la de Pedro Sánchez en el Gobierno central.

Ahora bien, los 15.000 votos que Juanma Moreno no quiere dejar escapar tiene una explicación. El PP ganó las elecciones en 2022 con una amplia mayoría absoluta al cosechar un millón y medio de votos. Es decir, un 43% de los electores.

Ahora los populares aspiran a mantener un volumen similar. Sin embargo, esta vez no le garantizaría un resultado que le permita gobernar en solitario.

"Hay 15.000 votos que, en función de cómo se produzcan en cada una de las provincias y cómo se repartan los restos, pueden marcar la diferencia para llegar a 57 diputados -mayoría absoluta amplia- o quedarnos en 52", aseguró Moreno en una entrevista en el Programa de Ana Rosa en Telecinco.

Con este resultado sí tendría que pactar con Vox su abstención o una hipotética entrada en su gobierno.

Los populares también tienen en cuenta que el censo ha crecido en un 3%. Es decir, hay 170.000 andaluces con posibilidad de votar.

Y a su vez, existe una gran incertidumbre en torno al reparto del último diputado en varias provincias en función de la Ley D'hont. De ahí que insista que ese puñado de votos puedan ser decisivos.

El mensaje del PP no es desincentivar la asistencia a las urnas, sino crecer por el centro apelando al voto útil y con la consigna de que cada voto cuenta.

De hecho, en las anteriores elecciones, estos restos de votos por provincia fueron los que propiciaron la holgada mayoría absoluta con la que Juanma Moreno ha gobernado estos cuatro años.

En 2026 el posible crecimiento de Vox en algunas provincias, como Almería, puede condicionar este reparto de diputados.

Sin embargo, Moreno espera que los andaluces sigan confiando en su proyecto y le ha dado dos opciones: "O seguir apostando por la estabilidad o meternos en el lío en el que están ahora mismo Extremadura, Aragón o Castilla y León, o el propio gobierno de España".

Y se muestra confiado en otra cuestión: si en próximas fechas se volvieran a convocar elecciones en alguna de esas comunidades por "la incapacidad de Vox de posibilitar gobiernos, eso va a penalizar electoralmente en Andalucía" a ese partido.

El CIS hunde a Montero

Pero además de encumbrar a Juanma Moreno, el CIS ha dado otro dato revelador. El 48% de los andaluces considera que el PP “tiene el mejor líder para Andalucía” frente a solo el 17% en el caso del PSOE.

Su candidata, María Jesús Montero, no solo no aprueba en la valoración media, con una nota de 3,93 sobre 10, sino que es la cuarta de cinco candidatos.

Y su mensaje en su comparecencia de esta mañana ha sido lo contrario de lo que sostiene Tenzanos.

En su presentación en el Foro Nueva Economía, la candidata socialista a la Presidencia ha admitido que la comunidad "progresa" con Juanma Moreno al frente, pero lo achaca al "viento de cola" propiciado por el Gobierno de Pedro Sánchez.