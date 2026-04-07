Montero admite la mejora de la economía andaluza, pero lo achaca al "viento de cola" del Gobierno de Sánchez

Montero reta a Moreno a debatir en televisión y apela a la memoria del votante socialista, asegurando que el PSOE ha liderado el progreso en Andalucía.

Critica la gestión de Juanma Moreno, acusando al PP de "desmontar" la sanidad y la educación públicas, y plantea las elecciones como un referéndum por la sanidad pública.

Montero defiende que los avances en empleo y renta en Andalucía no serían posibles sin el apoyo del Ejecutivo central y cita proyectos como el Valle del Hidrógeno Verde o la reconversión de Navantia.

María Jesús Montero reconoce que la economía andaluza ha mejorado, pero atribuye el avance al "viento de cola" generado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La economía andaluza va "evidentemente" mejor que hace una década. No lo dice el presidente de la Junta de Andalucía, sino su oponente, María Jesús Montero.

La candidata socialista a la Presidencia ha admitido que la comunidad "progresa" con Juanma Moreno al frente, pero lo achaca al "viento de cola" propiciado por el Gobierno de Pedro Sánchez. "Ha crecido a remolque", señala.

Es una de las claves que ha deslizado María Jesús Montero en su presentación en el Foro Nueva Economía, que ha tenido lugar en el hotel Alfonso XIII de Sevilla. Acompañada de históricos como Manuel Chaves y Carmen Romero, la candidata ha desvelado su estrategia en materia económica para esta campaña inminente.

La tesis de Montero es que la mejora del empleo y la renta de los hogares, las buenas cifras macro, no serían posible "sin el apoyo y lealtad de Pedro Sánchez". Juanma Moreno, afirma, ha contado con más recursos que ningún presidente antes.

Además, la exvicepresidenta sitúa en el "impulso tractor" del Gobierno de España algunos de los proyectos estratégicos más potentes en Andalucía: el Valle del Hidrógeno Verde, el acelerador de partículas en Granada o la reconversión de Navantia en Cádiz.

Sin embargo, Montero se pregunta qué habría podido hacer Andalucía con un gobierno de otro signo frente a un Juanma Moreno que tiene la comunidad "al ralentí".

La candidata ha aprovechado el encuentro para defender el modelo de financiación que impulsó desde el Ministerio de Hacienda. Insiste en que refuerza la solidaridad, mantiene a Cataluña en el marco común y deja a Andalucía como "la más favorecida".

Otro de los grandes caballos de batalla del PSOE andaluz para movilizar al electorado de cara al 17-M es la defensa de lo público. Para Montero, el PP está "desmontando" la sanidad y la educación. "Hace diez años solo había una universidad privada, ahora hay cinco", señala.

El camino en ambos casos sería "asfixiar" y "degradar" los servicios públicos para hacer necesaria la privatización. Montero propone todo lo contrario, hasta el punto de plantear las elecciones como "un referéndum por la sanidad pública".

Asegura la secretaria general del PSOE-A que no va a condescender con la "campaña sin pulso, hipotensa" que quiere Juanma Moreno. Para empezar lo emplaza a debatir en televisión: "Cuando quiera, como quiera, en el formato que quiera y con el moderador que quiera".

Del presidente de la Junta afirma que es "un hombre educado pero no moderado" y que su gestión marca una línea "neoliberal" mientras, a pie de calle, "se prodiga en lo que cree que le conviene, hacerse fotos, ir de fiesta en fiesta, intentando tocar la fibra sensible de la gente".

En cuanto a ella, Montero no se resigna a que cale "esa duda recurrente sobre mi apuesta en Andalucía". Y añade: "Cuando decidí, invitada por mi partido, presentarme a la Junta, lo hice y lo hago con toda la ilusión, convencida de la victoria, y sigo con ese ímpetu".

Su baza pasa por apelar a la "memoria" del votante socialista, ya que, mantiene, "con el PSOE hemos escrito las mejores páginas del progreso y transformación de esta tierra".

El mes que viene, ya en campaña, se espera la aparición por Andalucía de una "nutrida representación de ministros del Gobierno de España y, cómo no, del presidente". Montero asegura que Pedro Sánchez "intervendrá varias veces".

La líder socialista reaccionó a los insultos y amenazas a Juanma Moreno en Cabra (Córdoba) por parte de un exconcejal del PSOE. Montero condenó toda violencia y recordó que también ella fue víctima de una "agresión verbal" por parte de "un exconcejal del PP en Málaga".