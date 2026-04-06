Accidente de tráfico mortal en Jaén: una mujer fallece al salirse de la carretera en Guarromán

Agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial.

Las claves nuevo Generado con IA Una mujer ha fallecido tras salirse su coche de la carretera en Guarromán (Jaén). El accidente ocurrió en el kilómetro 280 de la A-4, sentido Madrid, según informó el 112. Varios ciudadanos alertaron al 1-1-2 de que podía haber personas atrapadas en el vehículo siniestrado. Bomberos y servicios sanitarios confirmaron el fallecimiento de la conductora en el lugar del accidente.

Una mujer ha muerto este lunes en la localidad de Guarromán (Jaén) tras salirse su coche de la carretera, según ha informado el 112.

De acuerdo con los datos aportados por el organismo, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, varios ciudadanos han llamado al teléfono 1-1-2 a las 15:20 horas para informar de que un turismo se había salido de la calzada en el kilómetro 280 de la A-4, en sentido Madrid.

Los alertantes indicaban que podía haber personas atrapadas en el interior del vehículo siniestrado.

El centro coordinador ha dado aviso al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos, a la Policía Local y a Mantenimiento de Carreteras.

Los bomberos y los servicios sanitarios han confirmado que la conductora del vehículo ha resultado fallecida en este accidente.