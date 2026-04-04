El juez Calatayud: "Una de mis satisfacciones fue ver el abrazo de Carrillo con Fraga en el año 77 y hoy a Felipe con Juanma"

Defiende la necesidad de un pacto educativo duradero y critica la falta de cultura del esfuerzo y de oportunidades para los jóvenes, así como el papel actual de la política.

El juez valora positivamente la evolución de Andalucía en las últimas décadas y reconoce un cambio sociológico tras el vuelco electoral de 2022.

Calatayud lamenta la actual polarización política y social en España y echa de menos los acuerdos entre políticos de diferentes ideologías por el bien común.

El juez Emilio Calatayud destaca como una de sus mayores satisfacciones presenciar gestos de reconciliación política, como el abrazo entre Carrillo y Fraga en 1977 y el reciente encuentro entre Felipe González y Juanma Moreno.

El juez de menores más famoso de España Emilio Calatayud no suele hablar de política, pero hace una excepción en esta entrevista para analizar, como andaluz de adopción, el cambio social y político que ha registrado Andalucía en los últimos años.

Natural de Ciudad Real, jubilado tras 48 años en el tajo judicial lleva residiendo en Granada más de 40, desde 1984.

Rechaza el nivel de polarización que existe en España por culpa de la política. De ahí que considere que una de las mayores satisfacciones de su vida fue ver fundirse en un abrazo al líder del Partido Comunista (PCE), Santiago Carrillo, y al líder de Alianza Popular (AP) y ministro de Turismo de Francisco Franco, Manuel Fraga.

Aquello ocurrió en 1977 y Calatayud lo recuerda como si fuera ayer. Se produjo en el club Siglo XXI de Madrid después de que Carrillo pronunciara una conferencia y lo presentara Fraga. La crónica en ABC estaba firmada por el actual director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez.

Una sensación parecida tuvo el otro día cuando vio en los informativos que el primer presidente socialista que tuvo España, Felipe González, participaba en un acto con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Calatayud echa de menos que los políticos de distinto signo político lleguen a acuerdos por el bien común de los ciudadanos.

Usted, que ha vivido distintas épocas políticas y sociales como juez durante más de 40 años, ¿ha vivido una tan polarizada como la actual?"

A mí me da pena ver la sociedad actualmente, yo no lo entiendo. Sinceramente, cada vez veo menos los informativos. Veo los titulares del inicio y me pongo una serie. Ya paso.

Es que cada uno piensa en sí mismo y en su grupo, no se preocupan por la gente de a pie, solo de las encuestas y de mantenerse en el poder. No me creo que no se pueda llegar a un mínimo de acuerdos de los que salgan beneficiados los ciudadanos.

El juez de Menores Emilio Calatayud posa para EL ESPAÑOL en el Albaicín en Granada. Daniel Aguilar

Antes no era así.

En mi época no había esta polarización. Yo he vivido la muerte de Franco, el atentado de Carrero Blanco, los asesinatos de ETA, he levantado sus muertos aquí en Granada... pero esa polarización no existía ni ese odio que tenemos ahora y he tenido amigos de todos los colores y tendencias políticas, y sigo teniendo una excelente relación con ellos.

Una de mis satisfacciones fue ver a Carrillo con Fraga en el 77 darse un abrazo. Aquello simbolizó la reconciliación de las dos Españas y marcó el periodo de la Transición habiendo muertos de por medio y por ambos lados.

El otro día hubo una escena parecida de Juanma Moreno y Felipe González.

Sí, me dio mucha alegría que se sentaran juntos Felipe y Juanma porque pueden ser adversarios políticos, pero no son enemigos y pueden dialogar.

Desde que llegó usted a Granada hace 42 años ¿cómo ha visto la evolución de Andalucía?

La Andalucía que yo viví ha sido la del PSOE, que ha estado gobernando esta tierra el mismo tiempo que Francisco Franco España.

Yo la veo bien y ha mejorado mucho en todos los aspectos. Málaga, por ejemplo, está subiendo como la espuma y se mueve mucha riqueza.

¿Cree que la imagen que Andalucía proyecta hacia el exterior ha cambiado?

Tiene que cambiar a la fuerza, pero no se nos olvide que los andaluces levantaron Cataluña con su trabajo porque trabajan. ¡Y tanto que trabajan!

Y ¿desde el cambio de gobierno? ¿Usted cree que ese vuelco electoral en 2022 con una mayoría absoluta del PP también lleva intrínseco un cambio sociológico?

Sí, ha habido ese cambio sociológico porque la gente cambia de opinión. Yo he votado a distintos partidos porque mucha gente vota con el corazón. Yo voté a Felipe en su momento y no tiene comparación con lo que hay ahora.

¿Se arriesga a dar un resultado de las próximas elecciones teniendo en cuenta las circunstancias y condiciones de cada candidato?

No me atrevo, porque, insisto, la gente vota con el corazón. El resultado que me gustaría me lo quedo para mí. Lo que es una pena es que no haya listas abiertas, a mí me gustaría votar a las personas.

EL juez de Menores Emilio Calatayud posa para EL ESPAÑOL en el Albaicín de Granada. Daniel Aguilar

¿Y se atreve a los candidatos del 1 al 10?

Me reservo la opinión. Votaré seguro, pero no digo a quién. A mí me fastidia que califiquen a los jueces como progresistas o conservadores... ¡Si no lo sé ni yo! Yo me calificaría como inconformista.

¿Qué le parece lo sucedido con Noelia, la chica que recibió la eutanasia? ¿El fallo es del sistema?

Lo que está claro es que esta chica lo ha debido de pasar muy mal tanto psíquica como físicamente. Hizo la petición y parece que reúne todos los requisitos que establece la ley. Por tanto, hay que respetar su decisión, que ha pasado por todos los filtros sanitarios, psicológicos y jurídicos y ha sido su deseo.

No obstante, este caso puede ser un fracaso del sistema y de la realidad de ciertos estamentos de protección de menores. Eso es otro asunto.

Como sociedad es muy complicado digerir que una cría llegue a esa determinación. Algo se ha hecho mal como sociedad, la familia y las instituciones. Fíjate, que no quería ni que la acompañase nadie. A lo mejor es que han llegado tarde, lo que es triste es que su caso ha existido cuando se ha hecho viral.

¿Qué le parece el anuncio de que España prohibirá el uso de redes sociales a los menores de 16 años?

Siempre lo he dicho: las pantallas son una droga y un instrumento para cometer delitos y para ser víctimas de delito.

Pienso que un menor no debe tener un teléfono móvil hasta los 14 años, salvo los de llama y cuelga, sin internet. ¿Pero qué hace un niño de ocho años con un smartphone?

¿Y qué opina sobre la herramienta 'Hodio' para medir el odio en redes?

El problema es quién valora eso. Quien hace la ley hace la trampa. Y también dónde están esas empresas. Es muy complicado, la Inteligencia Artificial tiene cosas buenas y cosas malas...

¿Cree que los jóvenes viven desanimados? Es la generación más preparada y no pueden comprarse ni una vivienda...

Es una pena que no se pueda adquirir una vivienda y tengas que tener 40 años para irte de tu casa.

El problema es que no se ha fomentado la educación, la cultura del esfuerzo, el trabajo y el sacrificio. Tengo cuatro nietos y me da pena porque vaya mierda de país que van a heredar.

No obstante, soy optimista y espero que mejore. El problema es que aquí se hace política a corto plazo, no se vela por los intereses de los ciudadanos.

En política tiene que entrar gente preparada, no los que entran de chavales, se quedan en el partido y no pegan golpe en toda su vida. Antes se perdía dinero para entrar en política, ahora viven de la política desde jóvenes.

Precisamente para obtener esta formación, usted ha sido un defensor del pacto educativo, pero parece que cada vez está más lejos...

Es necesaria una ley educativa que dure una generación, no una legislatura. La base de todo es la educación y es muy difícil con la pérdida de autoridad de los padres, de los maestros... Hombre no, vamos a tener altura de miras y hacer un pacto por la educación.

Es una paradoja, pero, si te fijas, el juez de Menores es el menor de los jueces; el maestro, el menor de los catedráticos, y el médico de familia, el menor de los médicos...

No hay derecho a eso, pero en fin, mis opiniones son discutibles y mis sentencias, apelables.