Grazalema 'vuelve' a la vida dos meses después del desalojo por las borrascas: "Es un pueblo más seguro; ya conoce su subsuelo"

El alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, posa en una de las plazas del pueblo. Cedida

Las claves nuevo Generado con IA Grazalema ha recuperado la vida normal dos meses después del desalojo forzoso por las intensas lluvias de las borrascas. El municipio es ahora más seguro tras conocer en detalle su subsuelo, compuesto por un karst de roca caliza que provocó inundaciones y microterremotos. La ocupación turística se sitúa en torno al 80% en Semana Santa y la mayoría de los negocios han reabierto, aunque aún quedan carreteras por reparar. El Ayuntamiento y equipos técnicos preparan obras para reforzar el alcantarillado y la canalización de agua, además de gestionar ayudas para los afectados.

Carlos Javier García, alcalde de Grazalema desde 2015, jamás pensó que viviría una auténtica pesadilla el pasado 5 de febrero.

Este periodista de profesión fue el último que salió de su pueblo el día que, sin duda, marcará el futuro de la localidad y a él mismo personalmente.

Sobre todo, porque dos meses después, el pueblo es más seguro porque conocen su subsuelo, asegura el primer edil en conversación con EL ESPAÑOL.

En cuestión de minutos, tuvo que trasladar a sus vecinos la noticia más dura que le ha dado en estos años: tenían que dejar sus casas lo más rápido posible.

Y con la petición expresa de que dejaran sus casas abiertas para que el agua fluyera con todos los malos augurios que conllevaba. Fueron trasladados a Ronda y a Zahara de la Sierra.

Todo ello después de llover en un mes y medio más que en el año hidrológico anterior o si en un solo día lloviera lo mismo que en Madrid durante un año entero.

Una vecina de Grazalema (Cádiz) camina por una calle inundada debido a las intensas lluvias. Efe

Le fue muy difícil, sobre todo, pedir que mantuvieran la calma cuando sus casas empezaron a inundarse mientras el agua salía con fuerza por los enchufes y unos sonidos que procedían de la tierra. Estos asustaban al miedo y dieron pie a todo tipo de especulaciones.

De ese otro trabajo, el de parar los bulos, también se tuvo que encargar estableciendo un canal oficial del Ayuntamiento.

Un 80% de ocupación

Dos meses después, cuando el nivel de ocupación en esta Semana Santa ronda el 80% gracias al esfuerzo individual y colectivo, lo recuerda con entereza porque llegó a pensar si la localidad sería habitable.

En la actualidad, todos los negocios afectados están a pleno rendimiento, a excepción de la villa turística, dependiente de la Junta de Andalucía y que precisa un arreglo. También está pendiente la apertura de otro hotel en este 2026 que ya estaba cerrado antes del tren de borrascas.

El lunar está en las carreteras. La mayoría dependen de la Junta. "Es muy necesario que acaben las obras de emergencias" porque las de acceso desde varios puntos "están en muy malas condiciones", señala el alcalde.

Hay recorridos alternativos, por Ubrique, o por otra carretera que conecta con Sevilla, pero lo ideal sería que estuvieran arregladas cuanto antes.

Grazalema cuenta con alrededor de 2.500 plazas entre alojamientos rurales y los camping. Ostenta desde hace años la distinción de 'Pueblo más bonito de España' y 2025 lo cerró con casi 700.000 visitantes.

El alcalde fue uno de los perjudicados más directos. Su casa se inundó, aunque fue prácticamente el último que se enteró porque estaba pendiente de sus casi 2.000 vecinos. Sobre todo, de los más mayores.

Un subsuelo peculiar

No obstante, tiene la firme convicción de que su pueblo es resiliente y lanza un mensaje con sus calles llenas de turistas: 60 días después, el municipio es más seguro porque tienen un conocimiento del subsuelo que antes no tenía.

Su subsuelo es peculiar. Se trata de un karst antiguo compuesto principalmente por roca caliza. Este terreno actúa como un inmenso acuífero y esponja que almacena agua en redes de microcavidades.

Un bombero asiste en labores de emergencia durante el paso de borrascas en Grazalema (Cádiz). Europa Press.

Tras lluvias intensas, como las del pasado mes de febrero, este sistema se satura, provocando hidrosismos (microterremotos), ruidos y la salida de agua por fisuras en el terreno.

En la actualidad, el contacto es continuo con todos los técnicos que trabajaron durante la emergencia y han conformado nuevos equipos de trabajo para estar preparados si vuelve a darse ese tren de borrascas.

Este equipo de trabajo con hidrólogos, geólogos y arquitectos, entre otros, tiene deberes. De la mano del Ayuntamiento, van a acometer obras de envergadura para "diseñar el pueblo del futuro".

Entre ellas, realizarán una revisión completa de la red del alcantarillado, conexiones subterráneas que garanticen la canalización del agua y una serie de actuaciones importantes en las calles más dañadas para hacerlas más robustas.

En conversación con este medio, el primer edil de Grazalema insiste en lanzar ese mensaje de tranquilidad tanto a sus vecinos como a los visitantes que están inundando sus calles en estos días festivos de la Semana Santa.

Sin embargo, también se queda con el comportamiento ejemplar de sus vecinos y de la hospitalidad de Ronda, que hicieron un hogar de un polideportivo, y Zahara de la Sierra con sus vecinos.

El cumpleaños de José, el vecino más longevo de Grazalema. Ayuntamiento de Grazalema

Recuerda con emoción el cumpleaños de Pepe Ramírez, el vecino de más edad de Grazalema, al que llevaron una tarta y le felicitó todo el pueblo junto. "En estas circunstancias no hay signos ni hay nada, se trabaja por los vecinos".

Muestra de ello fue la presencia durante el desalojo del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el pueblo y la posterior visita al polideportivo rondeño para comunicar a los vecinos, junto a los alcaldes, la vuelta a sus casas.

El alcalde también destaca el buen funcionamiento del del engranaje institucional durante esta crisis. "Hubo una total disposición del sistema de emergencias de Andalucía, fuimos pidiendo también medios al Gobierno central y fueron llegando, no tengo ni un pero".

La fase de recuperación

Ahora ya están pasando esa fase más compleja, la de la recuperación. La Junta y el Gobierno central aprobaron ayudas por valor de 9.000 millones de euros para paliar los efectos del temporal.

Ya se han tramitado unas 1.100 peticiones de las ayudas directas a fondo perdido para los desalojados y con negocios afectados. Los autónomos ya han comenzado a cobrarlas, mientras que los primeros siguen a la espera.

Una vecina de Grazalema en su casa tras 11 días desalojada por el tren de borrascas. EFE

El Gobierno aprobó una línea directa de 150 euros por persona y día para los desalojados, de cuyo cobro aún no tienen constancia, pero esperan desde el Ayuntamiento que no se demorarán mucho.

En el pueblo han abierto una oficina específica para ofrecer toda la información y solicitarlas. También el Ayuntamiento ha contratado un equipo de peritación gratuita para que los vecinos puedan acceder a las ayudas para la recuperación de las viviendas afectadas.

En su mayoría, los daños más graves se han solventado y casi todos han vuelto a sus casas con cierta normalidad dos meses después. También, con la seguridad, según su propio alcalde, de que están más preparados si volviera a ocurrir.