Detienen a un exconcejal del PSOE de un pueblo de Córdoba por amenazar "con actitud agresiva" a Juanma Moreno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su visita el municipio de Cabra. María José López / Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Un exconcejal del PSOE de Cabra (Córdoba) fue detenido tras amenazar con actitud agresiva al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante una visita institucional. El detenido, que formó parte de la dirección local socialista, se aproximó a Moreno vociferando y desobedeció las indicaciones policiales de abandonar el lugar. El exconcejal empujó a los agentes y fue arrestado por presunto delito de resistencia a la autoridad mientras Moreno cumplía agenda oficial en el municipio. Juanma Moreno visitó el Ayuntamiento de Cabra, la hermandad de la Piedad y asistió a la salida de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Preso durante su estancia.

Un exconcejal del PSOE en el municipio cordobés de Cabra fue detenido en la noche de este jueves, 2 de abril, tras protagonizar un altercado durante una visita institucional del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a quien presuntamente amenazó mientras se encontraba en la localidad.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL de Sevilla, el arrestado había formado parte del grupo municipal socialista y de la dirección local del partido en Cabra.

Según han confirmado fuentes policiales, el varón se aproximó a Moreno "con una actitud agresiva" y "vociferando" durante el acto oficial celebrado en Cabra.

Ante esta situación, según fuentes oficiales, agentes de la Policía Nacional invitaron al individuo a abandonar el lugar.

No obstante, el hombre hizo caso omiso a las indicaciones policiales y comenzó a empujar a los agentes, por lo que finalmente fue detenido por un presunto delito de resistencia a la autoridad.

Durante la intervención, el individuo habría reprendido a los policías mientras estos trataban de velar por la seguridad de los presentes, dado su estado alterado.

Juanma Moreno se encontraba en Cabra en el marco de una visita institucional al Ayuntamiento, donde mantuvo una reunión con el alcalde, Fernando Priego.

Además, visitó la hermandad de la Piedad y asistió a la salida de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Preso dentro de su agenda en el municipio cordobés.