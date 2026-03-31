Podemos consulta ahora a sus bases ir en la candidatura de Por Andalucía después de "tender la mano" a Maíllo

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y el candidato de Podemos Andalucía a la presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado. Europa Press.

Las claves nuevo Generado con IA Podemos Andalucía ha abierto una consulta a sus bases para decidir si se integran en la candidatura unitaria de Por Andalucía de cara a las elecciones del 17 de mayo. La ejecutiva andaluza de Podemos aprobó por unanimidad la disposición del partido a integrarse en Por Andalucía, tras mostrar voluntad de acuerdo sin exigir condiciones previas. Las votaciones entre las bases de Podemos estarán abiertas entre el martes y el miércoles, justo antes de que finalice el plazo de inscripción de candidaturas. Por Andalucía ha convocado una reunión con todos los partidos de la coalición, incluido Podemos, para concretar el registro formal ante la Junta Electoral.

Podemos Andalucía ha abierto una consulta a sus bases para que "faculten a la dirección" a llegar a un acuerdo para integrarse en una candidatura unitaria con Por Andalucía.

Esta consulta se inicia horas después de mostrarse dispuestos los morados, tanto desde Andalucía como desde la dirección nacional, a "tender la mano" al líder de la coalición andaluza, Antonio Maíllo, para ir juntos a las elecciones del 17 de mayo.

Las votaciones estarán abiertas entre las 17:00 horas de este martes hasta la misma hora de este miércoles, 1 de abril, ha explicado Podemos en un comunicado.

La decisión se ha tomado este mismo martes en la ejecutiva andaluza del partido, una vez que ha aprobado por unanimidad la disposición de Podemos Andalucía de integrarse en la candidatura de Por Andalucía.

La ejecutiva andaluza ratifica de esta forma las declaraciones públicas realizadas por su líder, Juan Antonio Delgado, y por la dirección estatal, a través de Pablo Fernández, quien especificó que no ponían requisitos, salvo un acuerdo previo.

Todo ello ante el riesgo de que les ocurra lo mismo que en Castilla y León y se queden sin escaño. El caso es que el tiempo juega en su contra. Este viernes finaliza el plazo para su inscripción

Sin embargo, todo apunta a que apurarán hasta el último momento. Ya ocurrió hace cuatro años, en una jornada de infarto, cuando inscribieron el acuerdo a las 23:57, apenas tres minutos antes de que venciera el plazo de registro.

Al acuerdo le siguieron una serie de reproches cruzados que se han mantenido a lo largo de esta legislatura y que perviven hasta hoy.

Por su parte desde el equipo de Antonio Maíllo han declinado pronunciarse sobre este giro y mantienen las declaraciones que hizo el líder andaluz el pasado sábado en Málaga.

"La coalición tiene los deberes hechos" y ya existe "un proyecto unitario", refiriéndose a la coalición, que está "por todo el que quiera estar". "El que quiera estar tiene que decidirlo, no nosotros".

En todo caso, apeló a no hacer "tampoco un drama" de esa presencia o no de Podemos Andalucía. "Esto tiene una fácil solución: con que no se vaya nadie seguimos adelante", expuso en un acto en Granada unas horas antes.

En cualquier caso, Por Andalucía ha convocado para el próximo jueves una reunión de la Mesa de Partidos que integran la coalición con el objetivo de concretar el registro formal de la misma ante la Junta Electoral, en los plazos precisos que marca la ley, que culminan al día siguiente.

A dicho encuentro han sido convocadas todas las formaciones que durante la última legislatura integran la coalición, incluida Podemos.