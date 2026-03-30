Tragedia en Almería: un hombre muere tras salirse de la carretera y caer por un desnivel en Berja

Imagen de un agente de la Guardia Civil de tráfico. Guardia Civil.

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 43 años ha fallecido tras salirse su coche de la carretera en Berja (Almería) y caer por un desnivel de cuatro metros. El accidente ocurrió en la carretera A-347, kilómetro 20,300, minutos antes de las 18:00 horas del domingo. Bomberos y servicios sanitarios acudieron al lugar, liberando a la víctima del vehículo, pero solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Un hombre de 43 años ha muerto en el municipio de Berja (Almería) tras salirse su coche de la carretera y caer por un desnivel, según ha informado este lunes el 1-1-2.

De acuerdo con los datos aportados por el ente, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, la Guardia Civil alertó al teléfono 1-1-2 del suceso pocos minutos antes de las 18:00 horas de este domingo.

Los agentes solicitaban la presencia de bomberos y de los servicios sanitarios porque un vehículo se había salido de la carretera A-347, en el kilómetro 20,300, en el margen derecho, y había al menos una persona atrapada.

La sala coordinadora activó entonces a los Bomberos del Consorcio del Poniente, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a Mantenimiento de Carreteras.

Efectivos del servicio de extinción de incendios, rescate y salvamento liberaron a la víctima del interior del vehículo que había caído por un desnivel de cuatro metros. Los servicios sanitarios desplazados al lugar solo pudieron confirmar su fallecimiento.