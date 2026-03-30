Tragedia en Almería: un hombre muere tras salirse de la carretera y caer por un desnivel en Berja
El siniestro mortal ocurrió poco antes de las 18:00 horas de este domingo, en la carretera A-347, en el kilómetro 20,300.
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Un hombre de 43 años ha fallecido tras salirse su coche de la carretera en Berja (Almería) y caer por un desnivel de cuatro metros.
El accidente ocurrió en la carretera A-347, kilómetro 20,300, minutos antes de las 18:00 horas del domingo.
Bomberos y servicios sanitarios acudieron al lugar, liberando a la víctima del vehículo, pero solo pudieron confirmar su fallecimiento.
Un hombre de 43 años ha muerto en el municipio de Berja (Almería) tras salirse su coche de la carretera y caer por un desnivel, según ha informado este lunes el 1-1-2.
De acuerdo con los datos aportados por el ente, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, la Guardia Civil alertó al teléfono 1-1-2 del suceso pocos minutos antes de las 18:00 horas de este domingo.
Los agentes solicitaban la presencia de bomberos y de los servicios sanitarios porque un vehículo se había salido de la carretera A-347, en el kilómetro 20,300, en el margen derecho, y había al menos una persona atrapada.
La sala coordinadora activó entonces a los Bomberos del Consorcio del Poniente, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a Mantenimiento de Carreteras.
Efectivos del servicio de extinción de incendios, rescate y salvamento liberaron a la víctima del interior del vehículo que había caído por un desnivel de cuatro metros. Los servicios sanitarios desplazados al lugar solo pudieron confirmar su fallecimiento.