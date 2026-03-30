Podemos está dispuesto a concurrir en Por Andalucía a las elecciones "sin condiciones", pero con "un acuerdo previo"

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes en Madrid Efe

Las claves nuevo Generado con IA Podemos muestra su disposición a integrarse en la confluencia Por Andalucía para las elecciones andaluzas, siempre que haya un acuerdo previo. Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos, insiste en que su partido no pone condiciones y busca un pacto con Izquierda Unida y Sumar. El plazo para registrar las candidaturas finaliza este viernes y aún no se ha formalizado la negociación entre las formaciones. Antonio Maíllo, líder de Por Andalucía, defiende que la coalición está abierta a quien quiera sumarse, pero evita pronunciarse sobre el acercamiento de Podemos.

Podemos ya tiene claro que quiere concurrir a las elecciones andaluzas bajo la confluencia de Por Andalucía ante el riesgo de que les ocurra lo mismo que en Castilla y León y se queden sin escaño. "Sin condiciones", pero con "un acuerdo previo".

Ahora bien, el plazo corre, se acaba el viernes, que es la fecha tope para registrar los partidos que concurrirán en las elecciones andaluzas y, por el momento, no ha habido llamada oficial para formalizar esa intención, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

Ha sido el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, quien ha refrendado "la mano tendida" que le lleva ofreciendo semanas el líder de la formación, Juan Antonio Delgado.

En concreto, Fernández ha trasladado el mensaje de que su formación asume, como marco para un acuerdo con Izquierda Unida para los próximos comicios autonómicos, a la agrupación Por Andalucía, que encabeza Antonio Maíllo e incluye también a Sumar.

El también coportavoz de Podemos ha dejado claro en rueda de prensa que "el marco es Por Andalucía", con todos los actores que integran ese grupo.

Es decir, la dirección de Podemos ratifica esa iniciativa de Delgado para que diversas formaciones de izquierdas concurran unidas a los comicios andaluces: "sin condiciones".

"No hemos puesto requisitos, Juan Antonio Delgado no ha puesto ninguna condición, lo que se ha trasladado es que queremos ese acuerdo y para eso hay que negociar", una negociación que todavía no se ha producido y el plazo culmina el viernes 3 de abril.

Desde Podemos consideran que la pelota está ahora en el tejado de Por Andalucía y, en concreto, de Antonio Maíllo como candidato de la confluencia.

Sin embargo, todo apunta a que apurarán hasta el último momento. Ya ocurrió hace cuatro años, en una jornada de infarto, cuando inscribieron el acuerdo a las 23:57, apenas tres minutos antes de que venciera el plazo de registro.

Al acuerdo le siguieron una serie de reproches cruzados que se han mantenido a lo largo de esta legislatura y que perviven hasta hoy.

Por su parte desde el equipo de Antonio Maíllo han declinado pronunciarse sobre este giro y mantienen las declaraciones que hizo el líder andaluz el pasado sábado en Málaga.

"La coalición tiene los deberes hechos" y ya existe "un proyecto unitario", refiriéndose a la coalición, que está "por todo el que quiera estar". "El que quiera estar tiene que decidirlo, no nosotros".

En todo caso, apeló a no hacer "tampoco un drama" de esa presencia o no de Podemos Andalucía. "Esto tiene una fácil solución: con que no se vaya nadie seguimos adelante", expuso en un acto en Granada unas horas antes.