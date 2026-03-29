Parte del PSOE andaluz ve "un tiro en el pie" que Montero incluya a Illa en su campaña tras su apoyo al 'cupo catalán'

Juanma Moreno, del PP, apuesta por una campaña centrada en la identidad andaluza y evitar enfrentamientos directos con el PSOE y Vox.

El Gobierno ha pospuesto el acuerdo con ERC sobre la recaudación del IRPF en Cataluña hasta después de las elecciones andaluzas para no perjudicar a Montero.

El equipo de Montero busca nacionalizar la campaña para movilizar el voto de la izquierda y contará con figuras como Chaves, Susana Díaz y Zapatero.

Parte del PSOE andaluz critica la decisión de María Jesús Montero de incluir a Salvador Illa en la campaña tras su apoyo al 'cupo catalán'.

La candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, intentará nacionalizar su campaña al máximo para movilizar al voto de la izquierda.

"Formo parte del núcleo más cercano del presidente Sánchez. Por razones políticas y afectivas, se va a volcar en la campaña", anunció Montero en su primera intervención tras conocer la convocatoria del 17 de mayo.

Pero además, los socialistas ya han dejado caer que esperan contar con la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante la campaña, para tratar de desactivar los ataques al modelo de financiación "singular" que beneficia a Cataluña.

Y esto no ha sentado bien a un ala del socialismo andaluz. No ocultan en privado que eso puede ser "un tiro en el pie". Pero todos quieren ser prudentes ahora.

Las listas electorales tienen que presentarse a mediados de abril y, ante la previsión de obtener pocos escaños en el Parlamento, nadie quiere quedarse fuera.

No obstante, creen que es un riesgo, sobre todo porque el Gobierno ha decidido aplazar hasta después de las elecciones andaluzas el acuerdo con ERC que permitirá a la Generalitat recaudar el 100% del IRPF, para no perjudicar las expectativas electorales de María Jesús Montero.

El PSOE andaluz también espera contar en la campaña con dos expresidentes de la Junta, Manuel Chaves (cuya condena por los ERE anuló el TC) y Susana Díaz, así como con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Zapatero se mantuvo en un segundo plano, sin ninguna comparecencia pública durante meses, después de que fuera detenido, el pasado mes de diciembre, Julito Martínez, del que recibió pagos coincidiendo con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, que recibió del Gobierno un rescate de 53 millones de euros.

Como ha informado EL ESPAÑOL, Julito Martínez cobró durante cinco años 458.000 euros de Plus Ultra, y abonó a Zapatero una cifra casi idéntica.

No obstante, tras su comparecencia en la comisión del caso Koldo del Senado, Zapatero reapareció en la campaña de las elecciones de Castilla y León, para arropar al candidato socialista Carlos Martínez en el cierre de campaña.

Ahora volverá a tener un papel estelar en los comicios del 17M.

Tampoco han sentado bien a muchos socialistas andaluces los ya famosos autoelogios en tercera persona con los que María Jesús Montero se adornó, al abandonar el Gobierno para iniciar la precampaña electoral, presentándose como la mujer con más poder de la historia de la democracia.

Ni la guerra política entre el Gobierno de España, con Óscar Puentecomo principal protagonista, y la Junta de Andalucía a cuenta de la crisis ferroviaria del AVE Málaga‑Madrid.

Ni tampoco su gestión tras el accidente de Adamuz y el tratamiento a las víctimas.

Que Óscar Puente aterrizara en la campaña electoral para acompañar a María Jesús Montero sería interpretado por muchos andaluces como una afrenta, alertan las fuentes del partido consultadas por EL ESPAÑOL.

"Nosotros a lo nuestro"

Mientras tanto, el presidente de la Junta de Andalucía hará todo lo contrario. "Nosotros, a lo nuestro", insistió la pasada semana Juanma Moreno en una junta directiva del PP andaluz para dar las primeras órdenes de la carrera electoral.

Su intención es hacer una campaña "muy andaluza", pegada al terreno y con marca propia. Convencido de haber desarrollado un estilo propio, la "vía andaluza", ahora el objetivo es explotar la marca "Juanma".

Ha pasado casi una semana desde que pulsó el botón de adelanto electoral y el ambiente es de satisfacción entre los populares. Pero el líder del PP andaluz no quiere euforia ni autocomplacencia.

Si su primera norma es hacer una campaña plenamente andaluza, la segunda es evitar bajar al barro de Sánchez, que "buscará el cuerpo a cuerpo y provocar", según trasladó a su equipo.

Su tercer propósito es no dar alas a Vox ni a la candidata del PSOE, María Jesús Montero. Porque ambos apostarán por una contienda nacional.

Por su parte, Santiago Abascal ha eludido experimentos y ha designado esta vez como candidato andaluz a Manuel Gavira, el portavoz más longevo que ha tenido en el Parlamento autonómico.

Gavira, de hecho, se quedó con la miel en los labios hace cuatro años, cuando hubo un giro de guion y se impuso a Macarena Olona como candidata en Andalucía. Las encuestas le daban 22 escaños y se quedó en 14.

Esta vez Vox no quiere hacer experimentos y nombra como verdadero candidato al propio líder nacional.

La sombra de Rufián

Por tanto, el tablero está claro, a la espera de la decisión de las formaciones a la izquierda del PSOE, que tejen y destejen alianzas.

De momento y hasta el Viernes Santo, seguirá viviendo un nuevo viacrucis. Ese día se acaba el plazo para registrarse ante la Junta Electoral de Andalucía la coalición Por Andalucía, formada hasta ahora por IU, Sumar y Podemos.

Todo apunta a que apurarán hasta el último momento. Ya ocurrió en 2022, en una jornada de infarto, cuando inscribieron el acuerdo a las 23:57, apenas tres minutos antes de que venciera el plazo que establece la ley.

Al acuerdo le siguieron una serie de reproches cruzados que se han mantenido a lo largo de esta legislatura y que perviven hasta hoy.

De momento, se sabe que en Por Andalucía estarán Sumar e IU. No en vano, el candidato será el coordinador federal, Antonio Maíllo. La duda es si estará Podemos o si, por el contrario, concurrirá por separado.

Y todo ello, mientras la sombra del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, planea. Está dispuesto a participar en la campaña si le invitan, aunque de momento esa invitación no está encima de la mesa. La del otro catalán, Salvador Illa, sí.