El Gobierno andaluz pacta con los sindicatos el nuevo modelo profesional y rompe la estrategia sanitaria de Montero

La firma del acuerdo, apoyada por todos los sindicatos, supone un revés para la estrategia sanitaria de María Jesús Montero, candidata socialista a la Junta de Andalucía.

El nuevo modelo reconoce, por primera vez, el periodo de residencia de los MIR, EIR y FIR como parte de la carrera profesional, y pondera la experiencia en otros servicios de salud de la UE.

El acuerdo afecta a 130.000 trabajadores del sistema de salud andaluz y reemplaza el modelo vigente desde 2006, considerado obsoleto y burocrático por los sindicatos.

El Gobierno andaluz y los sindicatos han pactado un nuevo modelo profesional para los sanitarios, que incluye mejoras salariales y de desarrollo profesional.

Los sanitarios andaluces contarán con un nuevo modelo profesional tras una ardua negociación entre sindicatos y el Gobierno autonómico.

El mismo conllevará mejoras en las condiciones salariales y garantías del desarrollo profesional.

Además, según UGT, supondrá "un revulsivo para atraer a los que se marcharon y evitar que se tengan que ir del SAS porque les ofrecen mejores condiciones en otros servicios de salud".

El pacto afecta de manera directa a los 130.000 trabajadores del sistema y entierra el modelo vigente desde 2006, que los representantes sindicales tildaban de "obsoleto y excesivamente burocrático".

La rúbrica de este "acuerdo histórico" con la firma del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y de los todos los sindicatos en bloque -Satse, SMA, Csif, CCOO y UGT- supone un varapalo para la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, y ex consejera de Sanidad andaluz durante los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Sobre todo porque ya ha dejado claro que la gestión sanitaria será la base de su campaña electoral.

Tanto que, 24 horas después de que Juanma Moreno apretara el botón electoral, la candidata socialista lo acusaba de querer aprobar un copago sanitario.

"Me consta", insistió Montero en medio de los halagos vertidos en tercera persona hacia sí misma. Basó su conocimiento en que el presidente andaluz había consultado a una persona al respecto y así, entreveía, se había enterado.

Juanma Moreno dio la primera arenga a su partido este miércoles ante la Junta Directiva Autonómica y en ella dio directrices claras.

"No entremos a la campaña diseñada desde Ferraz. El sanchismo lo inunda todo, solo sabe salir desde la confrontación y división".

El nuevo modelo

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, se comprometió a impulsar un nuevo modelo de carrera profesional, nada más asumir las competencias sanitarias el pasado mes de octubre.

Desde el Gobierno andaluz insisten en que el nuevo modelo configura "un sistema más claro, más ágil, ordenado y coherente" orientado a reconocer la trayectoria, la experiencia y el desarrollo profesional de los profesionales sanitarios.

Otro de los asuntos más espinosos de las negociaciones ha sido la desigualdad que propiciaba el sistema. Por primera vez, el tiempo de formación sanitaria especializada, como el periodo de residencia de los MIR, EIR o FIR, computará a efectos de carrera profesional.

También se reconocerán los servicios prestados en otras categorías profesionales dentro del sistema, mediante ponderación, y se tendrá en cuenta la experiencia en otros servicios de salud de la Unión Europea.

En campaña electoral este tipo de pactos se miran aún más con lupa, sobre todo teniendo en cuenta el contexto nacional en el que recientemente han tenido lugar varias huelgas de médicos por el estatuto marco dependiente del Gobierno central.

"Mientras, la ministra de Sanidad, Mónica García, está enfrentada con los profesionales y no es capaz de aportar soluciones ni de llegar a un acuerdo con los médicos, con lo que ni se sienta", aseguran desde el Gobierno andaluz a este periódico.

Estas mismas fuentes recuerdan que en la época de María Jesús Montero como consejera de Sanidad andaluza "tenía a los sindicatos protestando un día sí y otro también a las puertas de su despacho". Por tanto, creen que "no puede dar lecciones".

"Recortó la plantilla de profesionales sanitarios, redujo el número de camas de hospitales y ocultó más de medio millón de pacientes en espera. Ahora dice que la sanidad en Andalucía no funciona, pero los hechos lo desmienten con esta nueva firma con todos los representantes profesionales", insisten desde la Junta.

Este modelo se une a otros también firmados por unanimidad, como el del Pacto de Bolsa que estaba bloqueado desde 2013, y permite avanzar hacia un modelo único, unificado y previsible.

Desde el Gobierno andaluz creen además que esta firma le rompe a los socialistas su estrategia de campaña. "Firmamos acuerdos con los sindicatos, entre ellos UGT, mientras ellos diciendo que la sanidad se cae a trozos. No se sostiene".