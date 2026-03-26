Abascal no hace experimentos y designa como candidato andaluz de Vox a Manuel Gavira, el portavoz más longevo

El portavoz de Vox, Manuel Gavira, posa en el plenario del Parlamento andaluz. Vox

Las claves nuevo Generado con IA Manuel Gavira, portavoz más longevo de Vox en el Parlamento andaluz, será el candidato para las elecciones del 17 de mayo. Santiago Abascal apuesta esta vez por un perfil consolidado tras los experimentos fallidos con Francisco Serrano y Macarena Olona. Gavira es diputado autonómico desde 2018 y fue nombrado portavoz del grupo parlamentario en 2021. El candidato ha agradecido la confianza del partido y asume el reto de liderar Vox en la carrera a la Junta de Andalucía.

Manuel Gavira, el portavoz más longevo que ha tenido Vox en el Parlamento andaluz, será el candidato de la formación para las elecciones del 17 de mayo.

Gavira se quedó con la miel en los labios cuando el líder de Vox, Santiago Abascal, dio el giro de guion e impuso a Macarena Olona como candidata, sin que esta obtuviera los resultados deseados. Las encuestas le daban 22 y se quedó en 14.

Por tanto, esta vez Vox no hará experimentos, entre otras cosas, porque son conscientes de que el verdadero candidato será el propio Santiago Abascal, que previsiblemente se volcará en la campaña.

Gavira es portavoz en la Cámara andaluza desde hace cinco años y diputado autonómico desde las elecciones de 2018 en las que Vox irrumpió en el Parlamento con 12 escaños, propiciando la salida de los socialistas tras casi cuatro décadas en el poder.

Los anteriores candidatos a las elecciones andaluzas, tanto el juez Francisco Serrano como Macarena Olona, no acabaron la legislatura como portavoces ni continúan en el partido.

En su cuenta en la red social X, Gavira ha dado las gracias al presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, y al Comité Ejecutivo por la "confianza" depositada en él como candidato a la Junta.

"Asumo con honor y responsabilidad ser el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía. ¡A por todas!", ha señalado.

Diputado autonómico por la circunscripción de Cádiz, Manuel Gavira, licenciado en Derecho, fue secretario de la Mesa del Parlamento en la XI legislatura, la primera en la que Vox obtuvo representación en la Cámara andaluza.

En mayo de 2021, el grupo parlamentario acometió una reorganización y lo nombró portavoz, en sustitución de Alejandro Hernández, cargo en el que se ha mantenido hasta ahora, junto al de presidente del grupo.