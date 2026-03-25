Primera amenaza de Montero a Moreno: asegura tener "datos y conversaciones" que probarían que prepara el copago sanitario

Juanma Moreno responde apostando por la moderación y asegura que su campaña y su eventual gobierno no harán políticas radicales ni populistas.

Durante el mandato socialista (2011-2018), los seguros médicos privados crecieron un 29% en Andalucía, frente al 20% registrado desde que gobierna el PP.

Montero plantea la sanidad pública como eje central de la campaña y propone un plan urgente para salvarla si llega a la presidencia.

María Jesús Montero acusa a Juanma Moreno de preparar un copago sanitario en Andalucía y afirma tener "datos y conversaciones" que lo demostrarían.

En menos de 24 horas tras el anuncio electoral en Andalucía, hace aparición la primera bala.

No va a ser una campaña plácida, como anticipa el arranque de la carrera hacia la Presidencia de la Junta de María Jesús Montero, que no duda en amenazar a Juanma Moreno.

Porque asegura que tiene pruebas –"datos, conversaciones"– de que el presidente andaluz y líder de los populares prepara el copago sanitario en la comunidad, un plan que ella se propone desbaratar.

"Me consta", ha insistido Montero, que ese proyecto está en marcha.

¿Cómo lo sabe, tiene datos fehacientes?, le han preguntado. Su respuesta, medio contenida, asomaba con media sonrisa: "Yo no necesito trasladar bulos y mentiras. Él sabe a quién le consultó y a quién se lo dijo. Él sabe que yo lo sé".

Arranca así el primer lance de una batalla que Montero y su equipo quieren llevar al terreno de la sanidad pública.

Es un área que la candidata, aún vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, conoce bien por su etapa como consejera del ramo en la década pasada, y porque en el PSOE sienten que en este punto Juanma Moreno puede sufrir mayor desgaste.

Juanma Moreno toma la iniciativa: Andalucía votará el 17 de mayo

Por ello, Montero rescata la crisis de los cribados del cáncer de mama, que ha recordado ya este martes. "Pasaremos de manifestarnos a votar", dijo en alusión a las movilizaciones que provocó esa crisis.

El marco discursivo de María Jesús Montero es el del "referéndum": hay que optar "entre la sanidad pública o Moreno Bonilla".

Su propuesta consiste en activar un "plan urgente para salvar la sanidad pública" si llega a convertirse en presidenta.

Todo pese a que su propio historial al frente de la sanidad andaluza incluye buena parte de lo que critica al presidente de la Junta; es decir, el crecimiento de los seguros sanitarios privados para sortear las listas de espera.

Porque entre el año 2011 y el 2018, cuando el PSOE gobernaba en Andalucía, los seguros médicos privados crecieron en la comunidad un 29%. Entre 2019 y 2024 –año sobre el que se tienen los datos más recientes– aumentaron un 20%.

Las cifras, con datos de Unespa, patronal del sector de los seguros médicos, señalan que los andaluces recurrieron más a la sanidad privada cuando gobernaban los socialistas que cuando el PP llegó al Palacio de San Telmo.

La diferencia es notable: casi 10 puntos porcentuales más cuando María Jesús Montero estaba en la Consejería de Salud (hasta 2013) y mientras fue la responsable autonómica de Hacienda (desde 2013 y hasta 2018).

'Moderación', el deseo de Moreno

El envite en estas primeras horas en que Andalucía ya sabe que votará el domingo 17 de mayo encuentra en la otra orilla un tono de calma.

Antes de la comparecencia de Montero en Sevilla, Juanma Moreno aseguraba en entrevistas en Onda Cero y la Cope que su campaña y, si logra los votos, próximo gobierno, seguirán su línea habitual.

"No vamos a hacer políticas radicales, ni populistas ni para una minoría social", aseguró. Y decía ver a los socialistas y su candidata "preocupados" y "nerviosos".

"Ella representa la imagen más sanchista", decía sobre su rival, que tiene precisamente en previsión recurrir al presidente para animar la campaña en el sur.

"Formo parte del núcleo más cercano del presidente Sánchez. Por razones políticas y afectivas se va a volcar en la campaña", aseguraba ayer la vicepresidenta.

Día uno de la precampaña cerrado. La siguiente explosión puede llegar este mismo jueves: Moreno acudirá a un acto sobre la duquesa de Alba al que también asistirá Felipe González.

Preguntado sobre su futura coincidencia con el expresidente socialista, Moreno ha declarado que "personalmente siempre" le "apetece compartir opinión e ideas con un personaje de la talla de Felipe González".

El mismo González que a principios de febrero anunció que votará en blanco en lugar de a Sánchez en las próximas generales, previstas para 2027, si es candidato. También avisó que no dejará el PSOE: "Que se vaya quien lo destroza", zanjó.