Juanma Moreno ironiza con "el poder" de Montero: "Lo podía haber usado para presentar unos PGE y la financiación"

Las claves nuevo Generado con IA Juanma Moreno ironiza sobre el "poder" de María Jesús Montero y le reprocha no haberlo usado para mejorar la financiación de Andalucía o presentar los Presupuestos Generales del Estado. María Jesús Montero se ha autoelogiado en tercera persona, calificándose como "la mujer con más poder en la democracia", lo que ha generado polémica en redes sociales. Moreno critica la actitud de Montero, considerándola excesiva y fuera de lugar, y la acusa de venir a Andalucía "forzada" y sin ilusión real. El presidente andaluz duda que Montero renuncie a su escaño en el Congreso o asuma un acta en el Parlamento andaluz, sugiriendo que Pedro Sánchez la mantendrá en su cargo si puede.

En tan solo 48 horas desde que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, pulsó el botón electoral, la candidata del PSOE, María Jesús Montero, ya ha protagonizado alguna que otra polémica.

Primero acusando a Moreno de que prepara el copago sanitario. "Me consta, tengo datos y conversaciones", aseguró la también vicepresidenta en la primera convocatoria oficial tras conocerse la fecha.

Pero la más llamativa sin duda y que ha estallado en las redes sociales ha sido cuando se ha hecho halagos a sí misma y en tercera persona.

"Probablemente, es la mujer con más poder en el conjunto de la democracia", dijo, y decide ir a Andalucía a "rescatar a los ciudadanos del desgaste y del deterioro de los servicios públicos".

Juanma Moreno ha sido preguntado por el asunto durante su entrevista en Espejo Público y ha entrado al trapo.

Le ha reprochado no haber aprovechado su "poder" como vicepresidenta "para arreglar la financiación de Andalucía" o para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado en tiempo y forma.

Además, critica sus formas. "Parece que viene a salvar a este pobre pueblo de ciudadanos andaluces que están maltrechos y ella viene con esos superpoderes a salvarlos".

A su juicio, es "un exceso ese autoelogio que ella misma se hace" y totalmente "fuera de lugar", que demuestra lo que es al final, que "viene forzada, que no viene ilusionada y que es candidata porque su jefe la ha obligado".

El presidente andaluz considera que en un momento como el actual a los andaluces les sobra "ese tipo de sobreactuación y sobreexceso que ella habitualmente suele tener". "Uno tiene que venir a Andalucía con humildad", que es lo que le "falta" a Montero.

El presidente andaluz cree además que la aún vicepresidenta del Gobierno no va a renunciar a su escaño en el Congreso de los Diputados, ni cogerá el acta en el Parlamento andaluz porque Sánchez, "si puede, la rescatará".