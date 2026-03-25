Los halagos de María Jesús Montero a sí misma en tercera persona: "Ha sido la mujer con más poder de la democracia"

Las claves nuevo Generado con IA María Jesús Montero se ha elogiado a sí misma en tercera persona, destacando su papel como la mujer con más poder de la democracia española. Montero ha resaltado la excepcionalidad de su decisión al dejar su cargo en el Gobierno para ser candidata del PSOE a la Junta de Andalucía. Defiende que su paso a la política autonómica es un sacrificio valioso y poco habitual, que pone en valor la vocación de servicio socialista. Montero mantendrá su escaño en el Congreso y justifica esta continuidad por motivos profesionales y legales relacionados con su plaza de médica.

Dicen que si una persona no se cree sus virtudes, no se las va a creer nadie y la vicepresidenta del Gobierno de España y candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, se lo ha tomado a pecho.

Precisamente por eso, por pasar de vicepresidenta y ministra a candidata autonómica. En su primera comparecencia en la sede del PSOE andaluz tras la convocatoria de las próximas elecciones el 17 de mayo, los halagos se los ha hecho ella misma.

Y lo ha hecho en tercera persona precisamente para poner en valor el hecho de que que una persona como ella, "probablemente la mujer, sin duda, con más poder en el conjunto de la democracia, decida presentarse a unas elecciones autonómicas, apostando por Andalucía, y dejando sus cargos institucionales".

"Yo misma, en tercera persona y de lo que estoy encantada, y el presidente del Gobierno prescindiendo de alguien de su equipo que desarrolla un trabajo importante para el devenir de la legislatura", remarcó en su comparecencia.

Es más, cree que lo que ella ha hecho al presentarse como candidata "no se ve habitualmente". "Me van a permitir que ponga en valor lo que tiene valor".

Y ha seguido hablando de sí misma como si fuera otra persona. Es decir, que "una persona con ese recorrido, que eso no se ve habitualmente, decida venir a Andalucía a disputar unas elecciones autonómicas para rescatar a los ciudadanos andaluces del desgaste y el deterioro de los servicios públicos".

A su juicio, esto en política es "digno de mencionar". Por eso lo ha hecho. También para demostrar cómo entienden el poder los socialistas: "ponernos en lugares donde se nos necesita para dar lo mejor de nosotros mismos".

Aunque habló ya abiertamente de su "inminente" salida del Gobierno, la todavía vicepresidenta y ministra mantendrá su escaño en el Congreso de los Diputados.

Montero lo achaca a que el hecho de tener un cargo institucional le permite conservar su plaza en el hospital Virgen del Rocío. Ella es médica de profesión.

Aunque quizás también podría mantenerla si toma posesión como parlamentaria andaluza en el caso de que decida renunciar a lo primero.