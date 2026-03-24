SYRSA se alía con Fundación Labme para impulsar proyectos de movilidad sostenible e innovación en Andalucía

Las claves nuevo Generado con IA SYRSA y Fundación LABME han firmado un convenio para impulsar proyectos de movilidad sostenible e innovación en Andalucía. El acuerdo integra a los concesionarios OMODA&JAECOO de SYRSA en la Red de Socios Estratégicos de Fundación LABME en movilidad sostenible. La colaboración busca desarrollar soluciones de movilidad sostenible, fortalecer el ecosistema de innovación y promover un desarrollo económico más competitivo. Se impulsarán iniciativas conjuntas como proyectos de impacto social y económico, programas de emprendimiento y acciones de divulgación sobre movilidad e innovación.

SYRSA colaborará con la Fundación LABME para impulsar proyectos de impacto social y económico vinculados a la movilidad sostenible, accesible e inclusiva en Andalucía, merced a un convenio suscrito entre la Fundación y OMODA&JAECOO I SYRSA.



El acuerdo refuerza la colaboración entre innovación, empresa y desarrollo territorial con el objetivo depromover iniciativas capaces de acelerar la transformación de la movilidad, impulsar la innovación empresarial y generar nuevas oportunidades económicas y sociales.



El acuerdo, suscrito en Sevilla por Sol Barbado García de las Heras, presidenta de Fundación LABME, y Francisco J. Herranz Frías, gerente de OMODA&JAECOO I SYRSA, supone la integración de los concesionarios OMODA&JAECOO de SYRSA en la Red de Socios Estratégicos de Fundación LABME en el ámbito de la movilidad sostenible, accesible e inclusiva, uno de los ejes estratégicos de innovación y desarrollo territorial impulsados por esta Fundación.

La colaboración permitirá impulsar proyectos orientados a desarrollar nuevas soluciones de movilidad sostenible, fortalecer el ecosistema de innovación y promover modelos de desarrollo económico más sostenibles y competitivos.



Entre las iniciativas que pueden promoverse de forma conjunta se encuentran el desarrollo de proyectos de impacto social y económico relacionados con la movilidad sostenible, el impulso de programas de emprendimiento, innovación y generación de empleo, el apoyo institucional, participación y difusión de congresos, premios y encuentros impulsados por Fundación LABME o el desarrollo de acciones de divulgación y cooperación territorial en torno a la movilidad y la innovación.