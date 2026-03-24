Juanma Moreno aboga por la moderación: "No vamos a hacer políticas radicales, ni populistas ni para una minoría social"

Las claves nuevo Generado con IA Juanma Moreno asegura que su campaña y gobierno mantendrán una línea moderada, rechazando políticas radicales, populistas o dirigidas a minorías sociales. El presidente andaluz considera que la fecha del 17 de mayo para las elecciones es la más idónea para favorecer la participación y evitar coincidir con otras celebraciones. Moreno critica a la candidata socialista María Jesús Montero, afirmando que no representa un cambio ni genera ilusión entre los andaluces. Reconoce que Vox es su principal adversario y apela al voto útil para mantener la mayoría absoluta en Andalucía.

Unas horas después de apretar el botón electoral y convocar las elecciones el 17 de mayo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, asegura que su campaña y su próximo gobierno, si los andaluces quieren, mantendrá su línea habitual.

"No vamos a hacer políticas radicales, ni populistas ni para una minoría social", ha asegurado Moreno en dos entrevistas radiofónicas este mismo martes en Onda Cero y la Cope.

Sobre la fecha elegida, Moreno considera que es "la más idónea" para propiciar una mayor participación al evitar muchas fiestas primaverales o la visita del Papa a España.

No obstante, ha reconocido que uno de sus objetivos con este adelanto técnico ha sido coger con el paso cambiado al PSOE.

Moreno ve muy "preocupado" y "nervioso" a los socialistas y su candidata, la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, tendrá que salir del Ejecutivo antes de lo previsto.

En cualquier caso, considera que Montero no genera "mucha ilusión" ni ve en un corto plazo un repunte del PSOE. "Ella representa la imagen más sanchista".

Además, considera que tampoco representa "ningún cambio porque lleva veintitantos años en la política" y estuvo en los anteriores gobiernos del PSOE-A en Andalucía.

"No creo, no veo, ni siento, por lo que yo sé y por lo que yo me muevo en Andalucía, que ella pueda representar ese cambio o que pueda representar, como ha dicho, la ilusión hacia un futuro mejor", ha añadido el presidente andaluz y candidato a la reelección.

También ha insistido en que los socialistas están "en una etapa un poquito perdidos" y la fecha del 17 de mayo los ha abocado a tomar decisiones antes de lo previsto, como la salida de Montero del Ejecutivo nacional.

No obstante, Moreno es consciente de que su mayor adversario es Vox. De ahí que en su campaña vayan a apelar al voto útil para mantener la mayoría absoluta.

"Los andaluces nos vamos a jugar el 17 de mayo algo muy importante, o una mayoría sensata y que genera confianza o meternos en un lío".

El decreto por la guerra de Irán

Durante la entrevista en Onda Cero, Juanma Moreno se ha pronunciado sobre el decreto de ayudas para combatir la crisis desatada tras la guerra de Irán.

Cree que si el Gobierno de Pedro Sánchez actuara de "una manera mucho más honesta, mucho más transparente y de buena fe", pues probablemente tendría más apoyo, o más posibilidad de apoyo del PP en el Congreso de los Diputados.

Sólo en ese escenario de acercamiento a las posturas que tiene el PP, Moreno contemplaría "al menos, abstenerse".