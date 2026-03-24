La gestión de Juanma Moreno en siete hitos: de la crisis de los cribados de cáncer a la tragedia de Adamuz y las borrascas

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante una visita a Jerez durante el temporal del pasado mes de febrero. Junta de Andalucía

Las claves nuevo Generado con IA Juanma Moreno convoca elecciones autonómicas en Andalucía para el 17 de mayo, evitando coincidir con otros eventos nacionales. El presidente andaluz destaca su gestión en siete hitos, incluyendo la crisis de los cribados de cáncer, la tragedia de Adamuz y la gestión de las borrascas. Entre los logros de su mandato resalta la creación de empleo, bajadas de impuestos, aprobación de leyes clave y acuerdos para proteger Doñana. Moreno hace balance emocional ante las crisis recientes y destaca la importancia de estabilidad en el gobierno para afrontar retos futuros.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha tomado la iniciativa, ha apretado el botón electoral y ha citado a los andaluces en solitario con las urnas el próximo 17 de mayo. No serán conjuntas.

Moreno cree que es la fecha más "idónea" para facilitar la "máxima participación posible" al sortear la romería del Rocío, la visita del Papa León XIV a España y el inicio del Mundial de Fútbol.

Ahora bien, el anuncio llevaba una advertencia aparejada: el voto útil. Ante un escenario bélico internacional tan cambiante, cree que los próximos meses exigirán "gobiernos estables y audaces" que tengan "la capacidad de tomar decisiones".

Fue entonces cuando sacó su hoja de servicios. "Andalucía ha completado una legislatura de cuatro años con estabilidad, confianza y en buena convivencia entre los andaluces", aseguró Moreno, haciendo balance de "cuatro años intensos".

En realidad, siete si se cuentan los que gobernó en coalición con Ciudadanos, los cuales podrían resumirse en siete hitos y en tres episodios fundamentales ocurridos el pasado mes de octubre, enero y febrero.

Estos le supusieron su mayor crisis de gobierno, pero también la demostración de su capacidad de gestión como gobernante ante la tragedia.

En cuestión de cuatro meses, según las encuestas, Juanma Moreno pasó de perder la mayoría absoluta, tras la crisis de los cribados, a poder mantenerla.

Todo ello, tras la gestión de su gobierno del accidente ferroviario de Adamuz y del tren de borrascas que obligaron a desalojar al completo la localidad de Grazalema provocando numerosos daños.

La gestión de los cribados

Sobre lo primero, según su equipo, supieron atajar el problema a tiempo con la cesión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, y el nombramiento de su mano derecha al frente de la Sanidad, Antonio Sanz.

Pero, sobre todo, tras la contratación de más profesionales -muchos de ellos, radiólogos-; la realización de todas las pruebas a las 2.317 mujeres afectadas y el hecho de poder dar los resultados tras un acto único.

También ha jugado a su favor el archivo de la mayoría de las causas judiciales abiertas por la asociación Amama.

Sin embargo, este hecho volvió a dejar a las claras que su principal talón de Aquiles es la sanidad. De ahí que haya anunciado en varias ocasiones la remodelación del sistema.

Y cuando su reputación estaba más baja, la mayoría de los andaluces, según los últimos sondeos, ha dado buena nota a su gestión.

Sus lágrimas en la rueda de prensa de balance del accidente de Adamuz, tras ser preguntado cómo se encontraba él como persona, o su llanto incontrolado durante la entrega de las Medallas calaron en la opinión pública.

Y también su postura de no usar el dolor de las víctimas para culpabilizar al Gobierno del accidente para tener rédito político.

Al igual que sus imágenes con el pelo mojado y metido en los charcos hasta las rodillas hablando directamente con los afectados.

Muy comentada en redes sociales fue su visita a los vecinos de Grazalema que fueron alojados en un polideportivo de Ronda.

Juanma Moreno comió allí con ellos y todos valoraron ese gesto, sobre todo al destacar el papel de ambos alcaldes de distinto color político. La alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández es del PP, y Carlos García, del PSOE.

Lo último que ha tenido un gran calado a nivel nacional fue el anuncio de que Andalucía será la primera comunidad que financie el tratamiento del pequeño Leo para hacer más llevadero el dolor por la enfermedad ‘piel de mariposa’. Su coste es de 100.000 euros al mes.

Y esto se produjo en la misma semana en la que fue entrevistado por primera vez en ‘El Hormiguero’, provocando otro golpe de efecto. En definitiva, que los políticos también lloran y que no es un robot.

Los hitos

El resto de hitos conseguidos por su Gobierno podría resumirse en los siguientes: batir marcas en creación de empleo, el sorpasso de los autónomos a los parados, la atracción de inversión extranjera o exportaciones y las siete bajadas de impuestos.

También, la aprobación de leyes fundamentales como la de la Vivienda, la estabilidad con siete presupuestos aprobados y su capacidad para llegar a acuerdos con los sindicatos o con el Gobierno como el de Doñana para proteger al humedal más grande de Europa.

Y todo ello, según insistió Juanma Moreno a la vez que convocaba, gracias "a la estabilidad" de su Gobierno, que en alguna ocasión ha llegado a comparar con la salud. "Solo la valoramos cuando la perdemos".

En cualquier caso, si todas las encuestas aciertan, el presidente andaluz ganará por segunda vez las próximas elecciones, pero con más peligro por la derecha que por la izquierda.

Teniendo en cuenta la subida de Vox y la falta de despegue de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, como candidata.

Pero Moreno también ha elegido esta fecha cuando Vox aún no ha nombrado a su candidato, aunque la cara visible de la campaña será Santiago Abascal.

Y antes de que Montero pudiera cumplir su promesa de presentar unos Presupuestos Generales del Estado como vicepresidenta y de que la izquierda se hubiera reorganizado bajo una misma coalición.

En cualquier caso, Juanma Moreno también es consciente que si consigue una segunda mayoría absoluta el camino del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, hacia la Moncloa estará más despejado. Una cuestión que el 17 de mayo lo decidirán, en parte, también los andaluces.