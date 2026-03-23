Juanma Moreno toma la iniciativa: Andalucía votará el 17 de mayo cerrando la puerta al superdomingo de Sánchez

Las claves nuevo Generado con IA Las elecciones andaluzas se celebrarán el domingo 17 de mayo, tras la disolución del Parlamento por Juanma Moreno. Moreno adelanta la cita electoral y evita que coincida con el 'superdomingo' de Pedro Sánchez y otros importantes eventos nacionales. La fecha elegida esquiva la coincidencia con la romería del Rocío, la visita del Papa León XIV y el inicio del Mundial de Fútbol. El adelanto es prácticamente técnico, ya que los cuatro años de la legislatura se cumplirían oficialmente el 19 de junio.

Las elecciones andaluzas serán el domingo 17 de mayo. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, disolverá este martes 24 de marzo el Parlamento andaluz y la cita con las urnas será 54 días después.

Con este anuncio, Juanma Moreno toma la iniciativa y cierra la puerta al 'superdomingo' de Pedro Sánchez.

Hace unas semanas tomó cierta fuerza la posible coincidencia de unas elecciones nacionales con las andaluzas y las catalanas, ante la posibilidad de una mayor movilización de su electorado por su No a la guerra.

Moreno ha anunciado la fecha electoral en una comparecencia telemática a las 20,30 horas de la tarde de este lunes.

El adelanto sería mínimo, prácticamente técnico, pues los cuatro años se cumplirían oficialmente el 19 de junio.

El 17 de mayo era una de las fechas que barajaba el presidente andaluz. Así evita la coincidencia con la romería del Rocío, a la que asisten más de un millón de personas, que se celebrará el fin de semana siguiente.

Y también la visita del Papa León XIV a España, prevista del 6 al 12 de junio, y el inicio del Mundial de Fútbol, el 11 de junio.

El PP evitaría así que algunos mensajes más políticos de la visita papal –previsiblemente, los centrados en inmigración y en la guerra– colonizasen el corazón de la campaña.

Y evitaría también que el arranque del Mundial, con España debutando contra Cabo Verde el lunes 15 de junio, compita en portadas con el más que probable triunfo de Moreno y las quinielas sobre el nuevo Gobierno andaluz.