Almería abre su capital al mar después de 40 años e inaugura la primera fase de integración Puerto-Ciudad

Juanma Moreno en la inauguración de la primera fase de integración Puerto-Ciudad. Junta de Andalucía

Las claves nuevo Generado con IA Almería ha inaugurado la primera fase del proyecto de integración Puerto-Ciudad, abriendo dos hectáreas del Muelle de Levante y Ribera I al uso ciudadano. El proyecto elimina barreras físicas y mejora el acceso peatonal al mar, con una inversión de 24 millones de euros, de los cuales la Junta de Andalucía aporta 15 millones. Se ha restaurado la locomotora alemana Deutz de 1929 como hito visitable y se ha recuperado el 'Tinglado' para eventos, compatibilizando usos portuarios y ciudadanos. La intervención también ha renovado la fachada del edificio administrativo del puerto, mejorando su eficiencia energética y empleando materiales locales.

Almería ha inaugurado hoy la primera fase de integración Puerto-Ciudad, “una ventana al mar”. Esto para la ciudad, según Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, va a suponer un antes y un después porque “pocas ciudades hay que puedan abrirse al mar de esta manera”.

Este proyecto supone la apertura al uso ciudadano de las dos primeras hectáreas acondicionadas en el acceso al Muelle de Levante y en la explanada anexa hasta el cantil del Muelle Ribera I.

De esta manera, los almerienses ya podrán hacer uso de unos espacios que llevaban abiertos, de manera parcial, desde el pasado 5 de diciembre, cuando se permitió el acceso con motivo de la Feria de Navidad, si bien los trabajos han continuado hasta completar esta primera fase.

La zona de Puerto de Almería recién inaugurada. Junta de Andalucía

Así, Moreno ha hecho hincapié en que llevar a cabo este proyecto, que Almería lleva pidiendo 40 años, ha sido una tarea "muy compleja" que no es más que solo el comienzo".

"Lo próximo será la fase inicial del proyecto que es la segunda fase, la principal, para que Almería termine de conseguir el abrirse por completo al mar desde su centro histórico", ha explicado Moreno.

En este sentido, ha señalado que "pocas ciudades tienen la posibilidad de abrir la ciudad al puerto y que esté tan cerca del centro de la ciudad". Solo le viene a la memoria Málaga y que eso "supuso una revolución para la ciudad".

"El Gobierno de Andalucía participa con muchas ganas" y ha financiado un tercio de los 47 millones de euros que cuestan las obras. La idea es "seguir construyendo juntos una Almería que tiene que ser moderna, dinámica y viva".

“Almería está viviendo un tiempo de cambio y un tiempo de esplendor”, según Moreno que ha añadido que Almería es "una parte sustancial de ese proyecto común y compartido que tenemos en Andalucía y a su vez en España".

En el acto también han estado presentes la presidenta de la APA, Rosario Soto; el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana; y la alcaldesa de la capital, María del Mar Vázquez.

Así han sido los trabajos

La intervención ha supuesto la urbanización del acceso al Muelle de Levante y de la zona anexa de Ribera I hasta el cantil del muelle, con nueva pavimentación y la eliminación de barreras físicas entre el puerto y la ciudad para favorecer el tránsito peatonal y la continuidad visual hasta el mar.

Junto a ello, la APA ha culminado la intervención en la fachada de su edificio administrativo, un inmueble de los años 70 sobre el que se ha ejecutado una nueva envolvente térmica con materiales como Dekton, vidrio y aluminio con el objetivo de mejorar su eficiencia energética y convertirlo en un "referente" arquitectónico en la entrada al puerto. En la urbanización del entorno también se han empleado materiales de la provincia como granito, travertino de Almería y mármol blanco de Macael.

El conjunto del proyecto completo alcanza una inversión cercana a los 24 millones de euros, de los que la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha aportado 15 millones.

Elementos incorporados

Entre los elementos incorporados al nuevo espacio figura la locomotora alemana Deutz, adquirida por el Puerto de Almería en 1929 y utilizada para el transporte de mercancías hasta 1967, que ha regresado este mes al Muelle de Levante tras su restauración para convertirse en uno de los hitos visitables del nuevo frente portuario.

La intervención ha incluido además la adecuación de la explanada del Muelle Ribera I, que se ha reordenado para compatibilizar los usos portuarios con actividades ciudadanas, deportivas y culturales.

De forma paralela, se ha recuperado el 'Tinglado' como espacio singular dentro del ámbito portuario, con más de 2.600 metros cuadrados de superficie destinados a acoger eventos, si bien se trata de una actuación diferenciada que se integra en el conjunto del proyecto.

Estos espacios, junto con otras zonas habilitadas, mantienen su carácter portuario, por lo que su uso podrá adaptarse en función de las necesidades operativas, como ocurre durante la Operación Paso del Estrecho (OPE).